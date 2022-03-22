Юрист: "Теперь можно составить протокол на любой сайт, на котором есть ссылки на Facebook и Instagram"

Тверской суд Москвы 21 марта признал экстремистской американскую компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Что это значит для пользователей, что можно, а что теперь нельзя, разобраться помогла адвокат, партнер адвокатского бюро "Яблоков и партнеры" Марина Жирова.

- Что нужно делать с учетом решения суда?

- Уже сейчас со 100% достоверностью могу сказать, что нужно срочно убрать отовсюду ссылки на Facebook или Instagram. Теперь можно составить протокол на любой сайт или магазин, на котором есть ссылки на соцсети, или на человека, который распространяет визитки с контактами в Instagram и FB. Это публичная демонстрация символики экстремистской организации (статья 20.3 КоАП, до 15 суток ареста).

- Если ссылка на социальную сеть была размещена на сайте или еще где-то до решения суда, ее все равно необходимо удалить?

- Такое правонарушение будет считаться длящимся. Это значит, что это действие началось тогда, когда еще не было правонарушением, но сейчас пользователь его продолжает. Таким образом, на данный момент он совершает правонарушение, потому что не убрал ссылку после решения суда.

Большинство юристов сходятся во мнении, что сейчас достаточно просто удалить эти ссылки. Однако, если учитывать опыт судебной практики по экстремистским делам, можно сказать, что были случаи привлечения к ответственности тех лиц, кто финансировал экстремистские организации за год до их признания таковыми. Но я не думаю, что здесь будет применен такой подход, потому что у этих соцсетей слишком много пользователей.

И в целом закон обратной юридической силы иметь не должен, ведь пользователи до 24 февраля вряд ли могли предположить, что коммерческую (!) организацию признают экстремистской.

- Рекламу запускать в этих соцсетях тоже запрещено?

- Конечно. Российским юридическим и физическим лицам нельзя будет покупать рекламу в Facebook и Instagram. Это будет расцениваться как финансирование экстремистской организации — ст. 282.3 УК РФ (с момента вступления решения суда в силу). Поэтому сейчас советую отключить все платежи за рекламу в этих социальных сетях.

- Под блокировку не попал мессенджер WhatsApp?

- В истории России это первый случай, когда коммерческую организацию признали экстремистской, поэтому судить о ее продуктах сложно. Прокуратура потребовала запретить только "деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram". Поэтому очевидно, что пока пользоваться им безопасно.

- А использовать Facebook и Instagram нельзя?

- Я и другие мои коллеги предполагаем, что пока еще можно продолжать пользоваться Facebook и Instagram. Использование VPN не является незаконным, а значит, мы можем "сидеть" в этих соцсетях. Прокуратура в суде заявила, что ответственность "только за пользование" соцсетями наступить не может. Однако пока это частное мнение конкретного прокурора.

- То же самое относится к размещению контента (фото, видео, текст) в этих соцсетях?

- Да. Пока не будет иных разъяснений от государственных органов, изложенное кажется мне наиболее адекватной оценкой ситуации.