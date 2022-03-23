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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Директор Пестравского маслозавода: "Отмена маркировки серьезно поддержала бы всю молочную отрасль"

ПЕСТРАВКА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Как новая экономическая реальность, формирующаяся на фоне событий на Украине, влияет на отечественную молочную промышленность, рассказал директор Пестравского маслозавода (АМП Дамол) Николай Астафуров.

Фото: фото предоставлено спикером

- Как повлияли на работу предприятия санкции и изменение курса валют?

- Как и все коммерческие предприятия страны, мы одномоментно оказались в ситуации полной неопределенности, невозможности нормально планировать и прогнозировать свою деятельность.
Конечно, производство молочных продуктов не остановилось и не остановится. Коровы по-прежнему доятся, молоко с ферм Поволжья и Татарстана ежедневно приходит на завод и перерабатывается. Продукция поставляется в торговые сети.

Пока мы работаем стабильно, без перебоев. Однако уже понимаем, что надо перестраиваться. Да, возможно, со временем часть производителей, заявивших об уходе с российского рынка, изменит свои решения. Наверное, часть ингредиентов и упаковки получится завозить, используя новые логистические схемы и маршруты. Но пока исходим из того, что придется менять некоторых поставщиков.

Острый вопрос - изменение курса валют. Сейчас все наши поставщики перешли на предоплату. Для того чтобы продолжать стабильно работать и бесперебойно обеспечивать потребителей качественной и натуральной молочкой, важно, чтобы торговые сети своевременно расплачивались с нами за поставленную продукцию.

- Насколько компания зависит от зарубежных поставок?

- Я бы не назвал это зависимостью. Во всяком случае, даже если она есть, она не критична.
Одна из острых проблем всей молочной отрасли - использование упаковки, большая часть которой завозилась из-за границы. Конечно, мы все привыкли покупать молоко со сроком годности до 30 суток и йогурты с запасом на неделю-полторы. Это удобно. Теперь, если российские молочники не найдут замену производителям высокобарьерной упаковки, будут вынуждены сократить сроки годности молочных продуктов, используя ту тару, которая окажется доступной.

Я не могу сказать, что это катастрофа. А со временем, возможно, и в нашей стране наладят производство упаковочных материалов, к использованию которых привыкли производители и потребители. 

- Какой процент в стоимости конечной продукции приходится на импортные ингредиенты, упаковку и т.д.?

- Сложно сказать. Ингредиенты и упаковку получаем от российских поставщиков, а где и на каких условиях они приобретают сырье для ее производства - не могу сказать. Но в последние недели мы постоянно получаем от поставщиков письма об изменении стоимости их товаров и услуг в связи с изменением рыночных условий.

- Изменилась ли стоимость сырья?

- Цена молока по сравнению с началом 2021 года выросла на 30%. Замечу, что молоко мы приобретаем у фермерских хозяйств Поволжья и Татарстана. Сформирован пул поставщиков, которых знаем давно, качеству их молока доверяем.

- Какие меры принимаются компанией для работы в новых условиях?

- Не в первый раз за практически 100-летнюю историю завода учимся работать в условиях кризиса. Вместе со всей страной пережили 1990-е, а также кризисы 2008 и 2014 годов, справимся и сейчас. Опыт преодоления трудностей есть.

Наши технологи уже ищут замену импортным пищевым ингредиентам на отечественные аналоги или те, которые можно ввезти из стран, не присоединившихся к бойкоту России. Вместе с маркетологами смотрим, какие продукты придется вывести из ассортимента, потому что их выпуск будет затруднен или нерентабелен. Как уже говорил, заменим часть поставщиков упаковочных материалов.

Что касается ассортимента - думаю, на полках в магазинах станет больше традиционно российских вкусов. Да, они, может быть, сейчас не в тренде - той же молодежи хочется экзотики. Но не могу сказать, что они плохи. В ТОПе продаж все-таки были и остаются (если говорить о йогуртах или твороге) продукты с клубникой, малиной, грушей. Классические молочные продукты как продавались, так и будут продаваться. Они - основа здорового рациона и детей, и взрослых. С полок, вероятно, уйдут, например, сметаны с фруктовыми наполнителями, но их доля и так была очень невелика. Большая часть потребителей и не заметит этой ротации.

Использование отечественных и более простых наполнителей и упаковки - один из механизмов сдерживания роста цен на готовую продукцию.

Цены - один из наиболее непростых вопросов. Себестоимость производства молочной продукции ежегодно растет. И пандемия тут тоже сыграла свою роль, и рост цен на ГСМ сказался, и другие факторы. Однако молочка относится к социальным товарам, и она должна быть доступна для населения, покупательская способность которого несколько лет подряд снижается и теперь станет еще меньше.

Сейчас торговые сети ограничили наценки на социально значимые товары. Для того чтобы сдерживать рост цен, нужны и дотации государства - об этом отечественные молочники говорят не первый год. Хочется надеяться, что власть услышит отрасль и поддержит.

- Открылись ли новые ниши для отечественных производителей молока и молочных продуктов в связи с уходом/приостановкой деятельности западных компаний? Готовы ли наши предприятия к этому?

- Пока о глобальном уходе с молочного рынка западных компаний речь не идет. Многие из них уже заявили, что заводы будут работать, как и прежде. Часть компаний объявила о приостановке инвестиций в нашу страну. Как показывает опыт последних дней, по большому счету западные производители ни в одной сфере окончательных решений по своим дальнейшим действиям в России еще не приняли.

Тем не менее, думаю, молочный рынок изменится. Мелкие производители будут вынуждены уйти, а остальным придется консолидироваться. Новых игроков, полагаю, не появится.

Если говорить о нишах, которые сейчас могут освободиться на рынке, - это в первую очередь сырное производство. Я имею в виду хорошие твердые и элитные сыры. Они варятся из высококачественного молока, которого в России в силу климатических условий практически нет, с применением импортных заквасок и технологий.

Насколько наши сыровары готовы с этой задачей справиться - вопрос, наверное, к ним. И есть сомнения в том, что эти сыры будут покупаться. Это опять к слову о падающей покупательской способности населения.

Пестравский маслозавод специализируется на выпуске молочной и кисломолочной продукции. Тут принципиально новых ниш пока не вижу. 

- Как государство могло бы поддержать отрасль?

- Сейчас, как никогда, важна поддержка бизнеса со стороны государства - и финансовая в виде субсидирования и кредитования, и законодательная. Многие из тех мер, которые сегодня анонсируются как готовящиеся к принятию, были бы очень кстати. Это касается и налоговых новаций, и снижения числа всевозможных проверок. Вопрос и в прозрачности механизмов финансовой поддержки, и в их долгосрочности.

И еще один момент - сейчас все молокопроизводители просят власти приостановить реализацию проекта по маркировке продукции. Она часто тормозит, а порой и парализует производственный процесс. Усугубляется проблема и использованием импортных комплектующих. Отмена маркировки серьезно поддержала бы всю молочную отрасль.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

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А цена какая будет?

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И что дальше?

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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