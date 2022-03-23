Директор Пестравского маслозавода: "Отмена маркировки серьезно поддержала бы всю молочную отрасль"

Как новая экономическая реальность, формирующаяся на фоне событий на Украине, влияет на отечественную молочную промышленность, рассказал директор Пестравского маслозавода (АМП Дамол) Николай Астафуров.

- Как повлияли на работу предприятия санкции и изменение курса валют?

- Как и все коммерческие предприятия страны, мы одномоментно оказались в ситуации полной неопределенности, невозможности нормально планировать и прогнозировать свою деятельность.

Конечно, производство молочных продуктов не остановилось и не остановится. Коровы по-прежнему доятся, молоко с ферм Поволжья и Татарстана ежедневно приходит на завод и перерабатывается. Продукция поставляется в торговые сети.

Пока мы работаем стабильно, без перебоев. Однако уже понимаем, что надо перестраиваться. Да, возможно, со временем часть производителей, заявивших об уходе с российского рынка, изменит свои решения. Наверное, часть ингредиентов и упаковки получится завозить, используя новые логистические схемы и маршруты. Но пока исходим из того, что придется менять некоторых поставщиков.

Острый вопрос - изменение курса валют. Сейчас все наши поставщики перешли на предоплату. Для того чтобы продолжать стабильно работать и бесперебойно обеспечивать потребителей качественной и натуральной молочкой, важно, чтобы торговые сети своевременно расплачивались с нами за поставленную продукцию.

- Насколько компания зависит от зарубежных поставок?

- Я бы не назвал это зависимостью. Во всяком случае, даже если она есть, она не критична.

Одна из острых проблем всей молочной отрасли - использование упаковки, большая часть которой завозилась из-за границы. Конечно, мы все привыкли покупать молоко со сроком годности до 30 суток и йогурты с запасом на неделю-полторы. Это удобно. Теперь, если российские молочники не найдут замену производителям высокобарьерной упаковки, будут вынуждены сократить сроки годности молочных продуктов, используя ту тару, которая окажется доступной.

Я не могу сказать, что это катастрофа. А со временем, возможно, и в нашей стране наладят производство упаковочных материалов, к использованию которых привыкли производители и потребители.

- Какой процент в стоимости конечной продукции приходится на импортные ингредиенты, упаковку и т.д.?

- Сложно сказать. Ингредиенты и упаковку получаем от российских поставщиков, а где и на каких условиях они приобретают сырье для ее производства - не могу сказать. Но в последние недели мы постоянно получаем от поставщиков письма об изменении стоимости их товаров и услуг в связи с изменением рыночных условий.

- Изменилась ли стоимость сырья?

- Цена молока по сравнению с началом 2021 года выросла на 30%. Замечу, что молоко мы приобретаем у фермерских хозяйств Поволжья и Татарстана. Сформирован пул поставщиков, которых знаем давно, качеству их молока доверяем.

- Какие меры принимаются компанией для работы в новых условиях?

- Не в первый раз за практически 100-летнюю историю завода учимся работать в условиях кризиса. Вместе со всей страной пережили 1990-е, а также кризисы 2008 и 2014 годов, справимся и сейчас. Опыт преодоления трудностей есть.

Наши технологи уже ищут замену импортным пищевым ингредиентам на отечественные аналоги или те, которые можно ввезти из стран, не присоединившихся к бойкоту России. Вместе с маркетологами смотрим, какие продукты придется вывести из ассортимента, потому что их выпуск будет затруднен или нерентабелен. Как уже говорил, заменим часть поставщиков упаковочных материалов.

Что касается ассортимента - думаю, на полках в магазинах станет больше традиционно российских вкусов. Да, они, может быть, сейчас не в тренде - той же молодежи хочется экзотики. Но не могу сказать, что они плохи. В ТОПе продаж все-таки были и остаются (если говорить о йогуртах или твороге) продукты с клубникой, малиной, грушей. Классические молочные продукты как продавались, так и будут продаваться. Они - основа здорового рациона и детей, и взрослых. С полок, вероятно, уйдут, например, сметаны с фруктовыми наполнителями, но их доля и так была очень невелика. Большая часть потребителей и не заметит этой ротации.

Использование отечественных и более простых наполнителей и упаковки - один из механизмов сдерживания роста цен на готовую продукцию.

Цены - один из наиболее непростых вопросов. Себестоимость производства молочной продукции ежегодно растет. И пандемия тут тоже сыграла свою роль, и рост цен на ГСМ сказался, и другие факторы. Однако молочка относится к социальным товарам, и она должна быть доступна для населения, покупательская способность которого несколько лет подряд снижается и теперь станет еще меньше.

Сейчас торговые сети ограничили наценки на социально значимые товары. Для того чтобы сдерживать рост цен, нужны и дотации государства - об этом отечественные молочники говорят не первый год. Хочется надеяться, что власть услышит отрасль и поддержит.

- Открылись ли новые ниши для отечественных производителей молока и молочных продуктов в связи с уходом/приостановкой деятельности западных компаний? Готовы ли наши предприятия к этому?

- Пока о глобальном уходе с молочного рынка западных компаний речь не идет. Многие из них уже заявили, что заводы будут работать, как и прежде. Часть компаний объявила о приостановке инвестиций в нашу страну. Как показывает опыт последних дней, по большому счету западные производители ни в одной сфере окончательных решений по своим дальнейшим действиям в России еще не приняли.

Тем не менее, думаю, молочный рынок изменится. Мелкие производители будут вынуждены уйти, а остальным придется консолидироваться. Новых игроков, полагаю, не появится.

Если говорить о нишах, которые сейчас могут освободиться на рынке, - это в первую очередь сырное производство. Я имею в виду хорошие твердые и элитные сыры. Они варятся из высококачественного молока, которого в России в силу климатических условий практически нет, с применением импортных заквасок и технологий.

Насколько наши сыровары готовы с этой задачей справиться - вопрос, наверное, к ним. И есть сомнения в том, что эти сыры будут покупаться. Это опять к слову о падающей покупательской способности населения.

Пестравский маслозавод специализируется на выпуске молочной и кисломолочной продукции. Тут принципиально новых ниш пока не вижу.

- Как государство могло бы поддержать отрасль?

- Сейчас, как никогда, важна поддержка бизнеса со стороны государства - и финансовая в виде субсидирования и кредитования, и законодательная. Многие из тех мер, которые сегодня анонсируются как готовящиеся к принятию, были бы очень кстати. Это касается и налоговых новаций, и снижения числа всевозможных проверок. Вопрос и в прозрачности механизмов финансовой поддержки, и в их долгосрочности.

И еще один момент - сейчас все молокопроизводители просят власти приостановить реализацию проекта по маркировке продукции. Она часто тормозит, а порой и парализует производственный процесс. Усугубляется проблема и использованием импортных комплектующих. Отмена маркировки серьезно поддержала бы всю молочную отрасль.