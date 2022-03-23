Тольяттинка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 69 мигрантов

В Тольятти 42-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2021 г. она незаконно поставила на миграционный учет 69 иностранцев. При этом она не собиралась предоставлять им жилье.

Задержанная признала вину и рассказала, что получила за свои "услуги" более 6 тыс. рублей.