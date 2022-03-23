К началу активной фазы посевной РСХБ собрал сервисы для растениеводов на одном ресурсе

К началу посевной-2022 Россельхозбанка разработал и запустил комплексный цифровой ресурс для отечественных растениеводов в экосистеме Своё Фермерство. В режиме "одного окна" аграрии могут найти высокопродуктивные семена от десятков отечественных НИИ, получить консультации докторов наук, послушать лекции по разведению растений, подобрать лучший трактор — и многое другое.

Ресурс "Растениеводство" объединил наиболее востребованные предложения для аграриев, занятых в этой отрасли сельского хозяйства.

Так, здесь представлено более 8 000 наименований семян от поставщиков и производителей со всей России, что помогает импортозамещению в сельском хозяйстве.

На цифровом ресурсе широко представлены достижения отечественной селекции. Пользователям доступно более 1000 предложений российских селекционных сортов семян от 40 научно-исследовательских институтов. Аграрии могут найти селекционные семена картофеля, сои, сахарной свеклы, зерновых, зернобобовых, масличных и других культур. Также аграриям доступны предложения от таких лидеров рынка семеноводства, как "Бейо", "Вильморин", "Эконива Семена", "Гавриш", "Седек". Дополнительным преимуществом для пользователей цифрового ресурса станет удобный поиск поставщиков по карте.

А чтобы точно знать, какие семена, когда и как сажать, пользователи могут воспользоваться размещенными в открытом доступе видеоэфирами. На них эксперты научно-исследовательских институтов по растениеводству рассказывают о нюансах возделывания культур и сортов в разных регионах, дают советы по подбору семян. Эфиры проводятся в формате прямых трансляций каждый день. Любой желающий может присоединиться к трансляции в качестве слушателя либо посмотреть видео в записи.

Также можно получить бесплатную персональную консультацию от профессоров и докторов Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева. В формате чата в Telegram-канале учёные помогают разобраться в таких областях, как "почвы", "агрохимия" (удобрения, защита растений), "плодовые", "овощные" и "зерновые" культуры. Называется этот сервис "Агроконсультант".

На площадке представители растениеводческой отрасли также могут найти информацию об агросервисах для повышения эффективности бизнеса. Так, сервис "Анализ почвы" поможет аграриям получить рекомендации по посеву и внесению удобрений на основе агрохимического анализа почвы, а сервис "умного" подбора семян даст рекомендации в зависимости от региона возделывания и предназначения культуры.

Кроме того, на ресурсе доступен раздел техники, где размещено более 10 000 предложений для растениеводства, в том числе более 6 000 почвообрабатывающей и порядка 1000 единиц посевной техники, пользующейся сейчас повышенным спросом.

"Начало посевной — традиционно горячая пора для аграриев, им нужно искать семена, технику, консультироваться и т. д., при этом нельзя терять драгоценное время. Очевидно, что иметь доступ ко всем этим ресурсам в режиме "одного окна" гораздо удобнее. Теперь растениеводы будут знать, где они могут найти всё необходимое для своей работы. Ранее мы запустили аналогичный "пакетный" сервис и для животноводов, и их положительные отзывы стали дополнительным аргументом в пользу объединения ресурсов для растениеводов на одной странице. Желаю нашим аграриям успешной и продуктивной посевной", — прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.