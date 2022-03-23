16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией Банк "Открытие" предлагает путешествия по России с кешбэком 20% Глава ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза машиностроителей России

Банки Финансы

Новикомбанк разработал стимулирующую программу "Развитие" для лидеров производства

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк, опорный банк российской промышленности, разработал для сотрудников предприятий госкорпорации Ростех программу поощрения "Развитие". Высококвалифицированные специалисты, отмеченные работодателем, получат особые условия обслуживания в банке.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Предприятие самостоятельно устанавливает критерии отнесения работников к одной из трех категорий, для которых на основе отдельного соглашения о сотрудничестве с Новикомбанком предоставляются банковские продукты и услуги на льготных условиях.

К первой категории относятся победители корпоративных премий и производственных конкурсов, работники, награжденные знаками отличия организации-работодателя. Во вторую категорию входят высокопрофессиональные молодые специалисты до 35 лет, работники, получившие поощрение за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Третья — активные лидеры профсоюзных организаций.

В течение года участник программы "Развитие" может получить ипотечный, образовательный или потребительский кредит на любые цели по льготной ставке. Первая категория приравнивается к категории VIP-клиентов, и привилегий у них больше: зарплатная карта повышенной категории Platinum, индивидуальное обслуживание персональным менеджером, специальные тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов и другое.

Основная цель программы поощрения "Развитие" — привлечение и удержание высококвалифицированных молодых специалистов в реальном секторе экономики.

"Программа "Развитие" разработана совместно с госкорпорацией Ростех в рамках реализации ESG-стратегии. Новикомбанк помогает предприятиям внедрять дополнительные механизмы социальной поддержки работников. Таким образом мы вносим вклад в укрепление кадрового потенциала высокотехнологичной промышленности. Профессиональные и мотивированные сотрудники — это главный актив каждой компании", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3