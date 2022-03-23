Новикомбанк разработал стимулирующую программу "Развитие" для лидеров производства

Новикомбанк, опорный банк российской промышленности, разработал для сотрудников предприятий госкорпорации Ростех программу поощрения "Развитие". Высококвалифицированные специалисты, отмеченные работодателем, получат особые условия обслуживания в банке.
Предприятие самостоятельно устанавливает критерии отнесения работников к одной из трех категорий, для которых на основе отдельного соглашения о сотрудничестве с Новикомбанком предоставляются банковские продукты и услуги на льготных условиях.
К первой категории относятся победители корпоративных премий и производственных конкурсов, работники, награжденные знаками отличия организации-работодателя. Во вторую категорию входят высокопрофессиональные молодые специалисты до 35 лет, работники, получившие поощрение за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Третья — активные лидеры профсоюзных организаций.
В течение года участник программы "Развитие" может получить ипотечный, образовательный или потребительский кредит на любые цели по льготной ставке. Первая категория приравнивается к категории VIP-клиентов, и привилегий у них больше: зарплатная карта повышенной категории Platinum, индивидуальное обслуживание персональным менеджером, специальные тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов и другое.
Основная цель программы поощрения "Развитие" — привлечение и удержание высококвалифицированных молодых специалистов в реальном секторе экономики.
"Программа "Развитие" разработана совместно с госкорпорацией Ростех в рамках реализации ESG-стратегии. Новикомбанк помогает предприятиям внедрять дополнительные механизмы социальной поддержки работников. Таким образом мы вносим вклад в укрепление кадрового потенциала высокотехнологичной промышленности. Профессиональные и мотивированные сотрудники — это главный актив каждой компании", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.