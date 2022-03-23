Дмитрий Азаров поздравил специалистов бытового обслуживания населения и ЖКХ

В среду, 23 марта, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным праздником специалистов отрасли поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

"Вы заботитесь и помогаете, содержите жилищный фонд, наши дома, улицы, дворы, площади. И делаете это на совесть. Не всегда, к сожалению, вы слышите слова благодарности за свой труд, заботу, уют, комфорт, тепло, свет, чистоту. Хочу от имени, уверен, большинства жителей Самарской области сегодня искренне вас поблагодарить — за ваш честный и ответственный труд, заботу о людях и родной земле", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что за последние годы многое сделано в сфере модернизации сферы ЖКХ, обновлении коммунальных сетей, строительства новых очистных сооружений и котельных, капитального ремонта жилья. Объемы выполненного достигают рекордных показателей. В этом году запланировано в 2 раза увеличить количество домов, которые будут капитально отремонтированы, провести замену 1500 лифтов, продолжить масштабную работу по переселению жителей из аварийных домов и ветхого жилья.

"Мы набрали небывалые темпы. В этом году стоят еще более масштабные задачи. Да, сейчас непростой период. Все мы знаем, с какими вызовами столкнулась наша страна, какие тревоги есть у людей. Тем более важно нам выполнить в этом году все задачи, поставленные перед собой, и те задачи, которые ставят перед нам люди", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор особо отметил те колоссальные изменения, которые происходят в части благоустройства территорий. По всей Самарской области приводятся в порядок улицы, дворы, площади, скверы, парки, общественные пространства. "Мы вместе с вами благоустраиваем родную землю — то, что дорого сердцу каждого жителя. И делаем это качественно и на радость людям. У нас колоссальные планы по дальнейшему благоустройству нашего региона. Надеюсь, что благодаря вашему профессионализму, ответственности, небезразличному отношению ко всему происходящему мы многое сделаем, выполним все наши планы и, конечно, создадим условия, чтобы наша земля процветала", — сказал глава региона.

В рамках торжественного мероприятия глава региона вручил ряд наград. Почетную грамоту министерства промышленности и торговли Российской Федерации получил Олег Томилин (директор структурного подразделения "Ремонт бытовой техники" индивидуального предпринимателя Томилиной, Новокуйбышевск). Почетного знака Трудовой Славы был удостоен Сергей Нувилев (токарь МП "ПО ЖКХ" м. р. Кошкинский). Почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального комплекса Самарской области" присвоено Надежде Малыхиной (инженер производственно-технического отдела МП "Спецремстройзеленхоз") и Елене Никифоровой (технический директор ООО "Автоград-водоканал").

Почетной грамотой губернатора Самарской области награждены Алексей Калачев (слесарь-ремонтник ООО "Богатовское коммунальное хозяйства") и Александр Мигушин (начальник районных котельных ПАО "Т Плюс").



Благодарностью губернатора Самарской области отмечены Ираида Гусакова (председатель Самарского областного объединения профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства "Торговое единство"), Оксана Дубинина (мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов ООО "Сервисная Коммунальная Компания"), Лидия Какурина (индивидуальный предприниматель, руководитель кафе "Эдем" муниципального района Борский), Владимир Козлов (мастер МУП "Теплоснабжение"), Надежда Люпаева (старший мастер по котельным ООО "СамРЭК-Эксплуатация"), Лариса Молодцова (индивидуальный предприниматель, руководитель салонов штор "Уютный дом", расположенных на территории муниципальных районов Богатовский и Борский), Елена Рюмина (главный инженер МКУ "Управление ЖКХ"), Леонид Соснов (слесарь АВР цеха по эксплуатации и водопроводных сетей № 2).

Также Дмитрий Азаров вручил награды и высоко оценил работу старших по домам, председателей МКД и ТОС. Глава региона отметил, что они не только становятся важной частью системы жилищно-коммунального хозяйства, но и служат примером неравнодушного отношения к родной земле и своим землякам.

"Сегодня вы трудитесь на благо дома или двора зачастую просто по зову души, потому что по-другому не можете. Вы заботитесь о каждом жителе дома или подъезда, вместе со специалистами во многом создаете условия комфорта, чистоты, порядка, благоустройства. Мне очень дорого и ценно ваше состояние души, небезразличное отношение ко всему происходящему, забота о родном доме, дворе, улице, поселке, а значит — обо всей нашей Самарской области и всей России", — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров также отметил, что такие неравнодушные общественники не на словах, а делом доказывают свою искреннюю любовь к своей земле и уважительное отношений к людям: "Уверен, с такими людьми и вместе с профессионалами отрасли любые задачи нам по плечу".