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Дорожное строительство Транспорт и связь

Минтранс отозвал иски к подрядчикам о гарантийном ремонте самарских улиц

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области отозвал ранее поданные судебные иски к своим подрядчикам о приведении в нормативное состояние ранее отремонтированных участков дорог, находящихся на гарантии — ул. Ново-Садовая и Волжское шоссе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий при этом указывает, что подрядчик ООО "Самаратранстрой" глубокие колеи так и не устранил, а сроки гарантийного обслуживания дорог — истекают. Более того, отзыв исков — лишает государство право обращаться в суд снова.

Напомним, что 7 ноября 2021 г. в Самаре на ул. Демократической в кювет улетел Land Rover. Водитель и пассажир погибли. Хинштейн считает, что причиной ДТП могли стать дефекты дороги.

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