Минтранс отозвал иски к подрядчикам о гарантийном ремонте самарских улиц

Министерство транспорта Самарской области отозвал ранее поданные судебные иски к своим подрядчикам о приведении в нормативное состояние ранее отремонтированных участков дорог, находящихся на гарантии — ул. Ново-Садовая и Волжское шоссе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Парламентарий при этом указывает, что подрядчик ООО "Самаратранстрой" глубокие колеи так и не устранил, а сроки гарантийного обслуживания дорог — истекают. Более того, отзыв исков — лишает государство право обращаться в суд снова.
Напомним, что 7 ноября 2021 г. в Самаре на ул. Демократической в кювет улетел Land Rover. Водитель и пассажир погибли. Хинштейн считает, что причиной ДТП могли стать дефекты дороги.
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.