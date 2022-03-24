Спрос на покупку слитков из драгоценных металлов в Россельхозбанке вырос в 12 раз

С начала марта в Россельхозбанке зафиксирован значительный рост спроса физических лиц на слитки драгоценных металлов (золото, серебро), а также на инвестиционные золотые монеты.

Россельхозбанк реализует драгоценные металлы в слитках и монетах за рубли РФ, а также предлагает клиентам открытие и совершение операций купли-продажи по металлическим счетам (золото, серебро, платина, палладий). C 21 марта Россельхозбанк начал установление котировок продаж слитков за иностранную валюту.

Возросший интерес населения к инвестициям в золото обусловлен отменой НДС на покупку золотых слитков для инвестиционных целей, в том числе за иностранную валюту, а также необходимостью альтернативы сохранности сбережений. Кроме того, инвестиции в драгоценные металлы показывают стабильный рост в долгосрочной перспективе.

Согласно опросу, проведенному НАФИ в марте 2022 года среди жителей 53 регионов России, покупка золота стала восприниматься россиянами как более надежный (25% против 21% в 2020 году) и выгодный инструмент вложения средств (26% против 18% в 2020 году).

Основные продажи изделий из драгметаллов в Россельхозбанке в настоящий момент приходятся на слитки. C начала года реализация банком слитков золота выросла в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Спрос на золотые инвестиционные монеты Банка России "Георгий Победоносец" по сравнению с январем-мартом 2021 года показал двукратный рост. Подлинность и качество монет гарантируются прямыми закупками в основном у Банка России. Слитки драгоценных металлов изготавливаются российскими аффинажными (производители высокочистого металла) организациями, в том числе по собственным заказам Россельхозбанка.

Процесс приобретения драгоценных металлов практически не отличается от стандартных банковских операций. Достаточно узнать по телефону о наличии желаемого слитка или монеты из драгоценных металлов в отделении банка и совершить покупку с наличной или безналичной оплатой, после этого драгоценный металл переходит в собственность клиента. В любой момент владелец монеты или слитка может продать их, обратившись в банк.

По желанию клиента РСХБ может обеспечить безопасные условия хранения драгоценных металлов в депозитных ячейках.

Помимо спроса на физические изделия из золота и серебра в слитках и монетах, у клиентов банка также сохраняется повышенный спрос на покупку драгоценных металлов по металлическим счетам (банковским счетам в драгоценных металлах). С начала года оборот по золоту на металлических счетах по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос в 1,7 раз.

"Новый федеральный закон об отмене НДС при продаже физлицам слитков простимулировал спрос на его покупку, — отмечает Сергей Фетисов, Директор Департамента операций на финансовых рынках Россельхозбанка. — РСХБ давно и успешно реализует и выкупает драгметаллы в слитках и монетах. Последние недели показали всплеск спроса на подобные инвестиции".