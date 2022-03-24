ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

"Пара доллар-рубль завершила день очередным снижением, впервые с начала марта опустившись под отметку 100 руб.

Большую часть торгового дня в среду доллар торговался у верхней границы нашего целевого диапазона 100-105 руб. в ожидании новых стимулов к движению. Отметим, что аналогично, без яркой динамики, вели себя ключевые валюты ЕМ, а также индекс корзины доллара к развитым валютам. Тем не менее во второй половине рубль резко окреп. Драйвером роста выступили заявления президента РФ В. Путина о том, что экспортный газ будет продаваться в рублях, что, по сути, обязует Европу приобретать национальную валюту ввиду ограниченности альтернатив замещения отечественного газа. Экспорт газа в ЕС формирует для России за последние месяцы в среднем 130 млн долларов выручки ежедневно или более 20% среднедневного объема торгов парой доллар-рубль в текущих условиях. Заметим, что на этом фоне цены на газ взлетели на 20% в Европе, а стоимость барреля URALS подскочила на 4%. Спрэд между нефтью Brent и Urals сузился и составил 25% в долларовом эквиваленте, что в целом также позитивно для рубля.

Сегодня мы полагаем, что курс доллара может инерционно снизиться, приблизившись к отметке 95 руб. Тем не менее отметим, что мера обращения экспортного газа в рублях может выступать временной поддержкой национальной валюте, после чего будут нужны новые стимулы к укреплению рубля."