16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией Банк "Открытие" предлагает путешествия по России с кешбэком 20% Глава ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза машиностроителей России

Банки Финансы

Новикомбанк стал официальным партнером выставки "ГОСЗАКАЗ"

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк выступит официальным партнером деловых мероприятий XVII Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ", который пройдет с 6 по 8 апреля в инновационном центре "Сколково".

Фото: предоставлено Новикомбанком

В рамках деловой программы самого крупного в России ежегодного конгрессно-выставочного мероприятия будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

Ключевыми темами форума в этом году станут импортозамещение как фактор роста отечественного производства, введение квот на закупку высокотехнологичной продукции российского производства, государственное регулирование цен и финансово-кредитная политика при выполнении госзаказа, а также диверсификация высокотехнологичных предприятий и ускоренный выпуск ими гражданской продукции.

В разрезе указанных вопросов статус Новикомбанка, как опорного банка российской промышленности, обретает новое значение, так как предприятиям необходима всесторонняя поддержка, в том числе на этапе реализации продукции. Именно для достижения этой цели в 2020 году Новикомбанк предложил внедрить механизм гарантированного заказа с применением всех существующих инструментов финансирования для программ диверсификации.

Сейчас, когда государство разрабатывает новые меры поддержки экономики и адаптирует к изменившимся условиям действующие инструменты, гарантированный заказ может стать значимым элементом в системе господдержки промышленности. Этот механизм способствует решению масштабных задач, которые стоят перед высокотехнологичными предприятиями, включая импортозамещение.

Имея значительный опыт обслуживания промышленности, Новикомбанк берет на себя роль организатора финансирования. В банке создана специализированная корпоративная база знаний — "Библиотека мер государственной поддержки", в которой все механизмы структурированы по отраслям, сегментам, видам и регионам. Также разработан уникальный алгоритм взаимодействия с клиентами, который заключается в сопровождении проекта от начальной стадии до закрытия сделки.

"Увеличение выпуска импортозамещающей продукции — одна из первостепенных задач, стоящих перед производителями сегодня. Именно эта тема форума "ГОСЗАКАЗ" станет сквозной в 2022 году. Новикомбанк уже сейчас принимает активное участие в достижении этой цели, выступая в роли "генерального конструктора" проектов, который объединяет все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала и меры господдержки. Наши эксперты готовы поделиться лучшими практиками, предложив наиболее эффективные инструменты для реализации крупных инвестиционных проектов", — прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ" проводится с целью выявления и поощрения лучших российских практик в сфере закупок, эффективной реализации бюджетных средств и контроля за качеством и прозрачностью всех этапов выполнения государственных задач, в особенности заложенных в национальных проектах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3