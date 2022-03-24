Новикомбанк стал официальным партнером выставки "ГОСЗАКАЗ"

Новикомбанк выступит официальным партнером деловых мероприятий XVII Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ", который пройдет с 6 по 8 апреля в инновационном центре "Сколково".

В рамках деловой программы самого крупного в России ежегодного конгрессно-выставочного мероприятия будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

Ключевыми темами форума в этом году станут импортозамещение как фактор роста отечественного производства, введение квот на закупку высокотехнологичной продукции российского производства, государственное регулирование цен и финансово-кредитная политика при выполнении госзаказа, а также диверсификация высокотехнологичных предприятий и ускоренный выпуск ими гражданской продукции.

В разрезе указанных вопросов статус Новикомбанка, как опорного банка российской промышленности, обретает новое значение, так как предприятиям необходима всесторонняя поддержка, в том числе на этапе реализации продукции. Именно для достижения этой цели в 2020 году Новикомбанк предложил внедрить механизм гарантированного заказа с применением всех существующих инструментов финансирования для программ диверсификации.

Сейчас, когда государство разрабатывает новые меры поддержки экономики и адаптирует к изменившимся условиям действующие инструменты, гарантированный заказ может стать значимым элементом в системе господдержки промышленности. Этот механизм способствует решению масштабных задач, которые стоят перед высокотехнологичными предприятиями, включая импортозамещение.

Имея значительный опыт обслуживания промышленности, Новикомбанк берет на себя роль организатора финансирования. В банке создана специализированная корпоративная база знаний — "Библиотека мер государственной поддержки", в которой все механизмы структурированы по отраслям, сегментам, видам и регионам. Также разработан уникальный алгоритм взаимодействия с клиентами, который заключается в сопровождении проекта от начальной стадии до закрытия сделки.

"Увеличение выпуска импортозамещающей продукции — одна из первостепенных задач, стоящих перед производителями сегодня. Именно эта тема форума "ГОСЗАКАЗ" станет сквозной в 2022 году. Новикомбанк уже сейчас принимает активное участие в достижении этой цели, выступая в роли "генерального конструктора" проектов, который объединяет все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала и меры господдержки. Наши эксперты готовы поделиться лучшими практиками, предложив наиболее эффективные инструменты для реализации крупных инвестиционных проектов", — прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ" проводится с целью выявления и поощрения лучших российских практик в сфере закупок, эффективной реализации бюджетных средств и контроля за качеством и прозрачностью всех этапов выполнения государственных задач, в особенности заложенных в национальных проектах.