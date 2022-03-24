Самарские ученые придумали, как ликвидировать очаги экологического вреда в Чапаевске и Рождествено

Специалисты Самарского государственного технического университета разработали два уникальных проекта по ликвидации очагов экологического вреда в Чапаевске и в селе Рождествено. Эти мероприятия вошли в федеральную программу "Оздоровление Волги" на 2021–2022 годы. Разработку выполнили сотрудники научно-аналитического центра промышленной экологии вуза.

В Чапаевске существует проблема рекультивации промплощадки Средневолжского завода химикатов. Самарские специалисты предложили начать ликвидацию очага заражения с токсичного шламоотстойника Ш2, где находятся отходы производства пентахлорфенолята натрия, гексахлорана и гексахлорбензола. Этот объект оказывает вредное воздействие на реку Чапаевку, которая протекает поблизости. Токсичные вещества со шламмоотстойника проникают в речку через грунтовые воды, а также смываясь с поверхности почвы. Затем загрязненные воды оказываются в Волге.

Завкафедрой "Химическая технология и промышленная экология", доктор технических наук Ольга Тупицына прокомментировала, что, работая над вопросом обезвреживания объекта, было найдено несколько технических решений. В результате остановились на варианте изолировать шламмоотстойник по периметру противофильтрационными защитными сооружениями до глубины естественного водоупора, то есть порядка 27 м.

Это должно предотвратить загрязнение подземных вод и реки. Противофильтрационная "завеса" будет сооружаться с применением технологии струйной цементации грунтов. Далее на поверхности Ш2 по периметру будет сформирован комбинированный грунто-пленочный экран, состоящий из множества слоев технической и биологической рекультивации. В результате вместо химического отстойника будет создан озелененный участок.

Что касается очага экологического загрязнения в селе Рождествено, там требуется рекультивация земель спиртозавода. Здесь специалисты также прорабатывали несколько вариантов обезвреживания участка на северо-западной окраине села, где сливали спиртовую барду (побочный продукт производства этилового спирта).

Доцент кафедры "Химическая технология и промышленная экология" Виталий Пыстин отмечает, что объект находится в границах национального парка "Самарская Лука", на особо охраняемой территории. Поэтому сжигать барду нельзя, а вывезти на водном транспорте и обезвредить на специализированных предприятиях сложно логистически.

Специалисты остановились на варианте экскавации техногенного образования и обработки прямо на месте с применением разработанных вузом методов компостирования с принудительной аэрацией. Учитывая, что барда — это органическая смесь, в составе которой сырой протеин, сырой жир, сырая клетчатка, лизин, арнгинин и так далее — технология позволит за два месяца получить из нее фактически грунт.

Отмечено, что проекты планируют реализовать в период 2022–2024 гг.