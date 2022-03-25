Новикомбанк поддерживает промышленность России

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, принял участие в крупных региональных форумах, где обсуждались вопросы выпуска импортозамещающей продукции. Эксперты банка посетили Камский промышленный форум в Республике Татарстан и специализированную выставку технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства в Екатеринбурге, организатором которой выступил Минпромторг РФ.

Камский промышленный форум — это всероссийская специализированная промышленная выставка, организованная при поддержке президента и правительства Республики Татарстан. Целью проведения мероприятия является демонстрация передовых технологий предприятий промышленного комплекса России, разработка предложений по механизмам их внедрения; поддержка местных товаропроизводителей путем промышленной кооперации малого и среднего бизнеса вокруг крупных компаний и реализация программ по импортозамещению.

22-я специализированная выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства — это крупнейший по количеству экспонируемого оборудования, представленным брендам и площади экспозиции региональный проект в России. Мероприятие представляет полную картину современного состояния отрасли и является эффективной площадкой для общения специалистов, ученых и представителей власти.

Участие в деловых программах форумов предоставило возможность экспертам Новикомбанка расширить деловые связи с предприятиями МСБ из разных регионов России, а также оценить перспективы разработки новых инструментов доступного финансирования для крупных компаний, производственная деятельность которых направлена на решение задач по импортозамещению.

Новикомбанк, имеющий значительный опыт обслуживания предприятий машиностроительной отрасли, актуализирует продуктовые предложения с учетом изменений в экономике. Банк выступает в роли эксперта с глубокими отраслевыми компетенциями, используя собственный алгоритм взаимодействия с клиентами, который заключается в сопровождении проекта от начальной стадии до полного закрытия сделки.

"Новикомбанк помогает предприятиям промышленного комплекса повышать эффективность, вкладывать средства в производство импортозамещающей и конкурентоспособной продукции. На прошедших форумах наши эксперты обсудили перспективы участия в новых крупных проектах, внедрение в них мер господдержки. Предлагая современные банковские продукты, мы создаем уникальную финансовую модель для каждого клиента, что способствует скорейшему достижению результата и развитию промышленности в целом", — прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.