РКС сообщает о плановых отключениях холодной воды на следующей неделе

"РКС-Самара" сообщает о плановых отключениях холодной воды с 28 марта по 1 апреля.

Воду будут отключать для проведения профилактических и ремонтных работ.

Список адресов:

29 марта с 9:00 до 17:00, ул. Партизанская, №№ 106, 108, 112, 114, 118, 122, 124, 134; ул. Волгина, 112а. Бойлер на ул. Волгина, 112а.

30 марта с 9:00 до 17:00, ул. Крылова, ул. Засулич, ул. Новосоветская, ул. Линейная, ул. Пестеля, ул. Надъярная, ул. Мостовая, ул. Железноводская, ул. Деповская, ул. Ильича, ул. Ярославская, ул. 128 километр, ул. Набережная реки Самары от 200 до 732 дома, ул. 3-й год Пятилетки, ул. Неверова от 170 до 180 дома, ул. Неверова от 93 до 111 дома, ул. Паровозная. Бойлеры на ул. Мостовой, 12 и ул. Паровозной, 43.

30 марта с 9:00 до 17:00, ул. Ново-Садовая, №№ 216а, 212а, 210а, 188, 192а, 194а. Бойлер на ул. Ново-Садовой, 192а и 194а.

31 марта с 9:00 до 16:00, Конный проезд, №№ 2, 8, 12; ул. Литвинова, 302.