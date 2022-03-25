РКС сообщает о плановых отключениях холодной воды на следующей неделе

"РКС-Самара" сообщает о плановых отключениях холодной воды с 28 марта по 1 апреля.
Воду будут отключать для проведения профилактических и ремонтных работ.
Список адресов:
29 марта с 9:00 до 17:00, ул. Партизанская, №№ 106, 108, 112, 114, 118, 122, 124, 134; ул. Волгина, 112а. Бойлер на ул. Волгина, 112а.
30 марта с 9:00 до 17:00, ул. Крылова, ул. Засулич, ул. Новосоветская, ул. Линейная, ул. Пестеля, ул. Надъярная, ул. Мостовая, ул. Железноводская, ул. Деповская, ул. Ильича, ул. Ярославская, ул. 128 километр, ул. Набережная реки Самары от 200 до 732 дома, ул. 3-й год Пятилетки, ул. Неверова от 170 до 180 дома, ул. Неверова от 93 до 111 дома, ул. Паровозная. Бойлеры на ул. Мостовой, 12 и ул. Паровозной, 43.
30 марта с 9:00 до 17:00, ул. Ново-Садовая, №№ 216а, 212а, 210а, 188, 192а, 194а. Бойлер на ул. Ново-Садовой, 192а и 194а.
31 марта с 9:00 до 16:00, Конный проезд, №№ 2, 8, 12; ул. Литвинова, 302.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается