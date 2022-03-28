Более 100 новых внешнеторговых контрактов пополнили портфель Россельхозбанка с начала марта

Россельхозбанк наращивает свой портфель контрактов в секторе внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — только за неполный март их количество увеличилось на 100. Наиболее популярными направлениями взаимодействия российских клиентов стали страны Ближнего Востока (Египет, ОАЭ), Центральной и Юго-Восточной Азии (Китай, Казахстан, Узбекистан и др.).

РСХБ работает с клиентами из разных сфер экономики: АПК, металлургии, химии, оптовой торговли и другими.

Перевести внешнеторговый контракт на обслуживание в Россельхозбанк можно быстро и бесплатно. При этом клиентам оказывается комплексная поддержка: от предоставления консультаций до обеспечения бесперебойности платежей и выстраивания индивидуального маршрута перевода средств. В банке можно открывать расчетные счета, использовать сервис валютного контроля и индивидуальной конвертации валюты. Благодаря четко выстроенной корреспондентской сети клиенты могут проводить платежи в рублях и всех основных иностранных валютах (китайских юанях, долларах США и евро), осуществлять обслуживание своих действующих и новых международных контрактов. При этом все банковские операции ВЭД доступны в мобильном приложении и Интернет-банке РСХБ.

"Мы быстро реагируем на изменения и сейчас активно развиваем инфраструктуру расчетов в национальных валютах стран Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Наша команда ВЭД предоставляет качественный и оперативный сервис, помогает быстро узнать статус платежа, при необходимости может даже ускорить его проведение. Наша задача — сделать процесс работы с внешнеторговыми контрактами максимально комфортным и нетрудозатратным для клиента", — отметил первый заместитель директора Департамента поддержки операций на финансовых рынках РСХБ Дмитрий Мушков.

С конца февраля специалисты на горячей линии ВЭД Россельхозбанка (8-800-200-78-70 VED@rshb.ru) оказали более 1000 консультаций. Наиболее часто клиенты обращались по вопросам проведения международных платежей, изменениям валютного законодательства, особенностям совершения валютообменных операций. Большое количество консультаций было дано по возможностям снижения коммерческих и финансовых рисков в торговых контрактах и вариантам применения государственной поддержки экспорта. Для этого Банк в том числе предлагает возможность использования аккредитивных форм расчетов и гарантий.