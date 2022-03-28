Более 100 новых внешнеторговых контрактов пополнили портфель Россельхозбанка с начала марта

Россельхозбанк наращивает свой портфель контрактов в секторе внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — только за неполный март их количество увеличилось на 100. Наиболее популярными направлениями взаимодействия российских клиентов стали страны Ближнего Востока (Египет, ОАЭ), Центральной и Юго-Восточной Азии (Китай, Казахстан, Узбекистан и др.).
РСХБ работает с клиентами из разных сфер экономики: АПК, металлургии, химии, оптовой торговли и другими.
Перевести внешнеторговый контракт на обслуживание в Россельхозбанк можно быстро и бесплатно. При этом клиентам оказывается комплексная поддержка: от предоставления консультаций до обеспечения бесперебойности платежей и выстраивания индивидуального маршрута перевода средств. В банке можно открывать расчетные счета, использовать сервис валютного контроля и индивидуальной конвертации валюты. Благодаря четко выстроенной корреспондентской сети клиенты могут проводить платежи в рублях и всех основных иностранных валютах (китайских юанях, долларах США и евро), осуществлять обслуживание своих действующих и новых международных контрактов. При этом все банковские операции ВЭД доступны в мобильном приложении и Интернет-банке РСХБ.
"Мы быстро реагируем на изменения и сейчас активно развиваем инфраструктуру расчетов в национальных валютах стран Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Наша команда ВЭД предоставляет качественный и оперативный сервис, помогает быстро узнать статус платежа, при необходимости может даже ускорить его проведение. Наша задача — сделать процесс работы с внешнеторговыми контрактами максимально комфортным и нетрудозатратным для клиента", — отметил первый заместитель директора Департамента поддержки операций на финансовых рынках РСХБ Дмитрий Мушков.
С конца февраля специалисты на горячей линии ВЭД Россельхозбанка (8-800-200-78-70 VED@rshb.ru) оказали более 1000 консультаций. Наиболее часто клиенты обращались по вопросам проведения международных платежей, изменениям валютного законодательства, особенностям совершения валютообменных операций. Большое количество консультаций было дано по возможностям снижения коммерческих и финансовых рисков в торговых контрактах и вариантам применения государственной поддержки экспорта. Для этого Банк в том числе предлагает возможность использования аккредитивных форм расчетов и гарантий.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?