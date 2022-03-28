Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно

Карты Новикомбанка, опорного банка госкорпорации Ростех, стали бессрочными. Клиентам больше не потребуется их продление и перевыпуск.
Все карты Новикомбанка платежных систем "Мир", Visa и Mastercard, срок действия которых истекает в марте 2022 года и позднее, становятся бессрочными. Снятие наличных денежных средств с использованием социально-платежных карт Новикомбанка, предназначенных для получения заработной платы и иных социальных выплат работниками предприятий госкорпорации Ростех, возможно в любом банкомате на территории РФ без ограничений и без взимания комиссии.
"Приостановка деятельности международных платежных систем в России не повлияла на предоставление банковского обслуживания внутри страны. Практически каждый наш клиент является держателем карты национальной платежной системы "Мир", которую можно использовать традиционно через терминал оплаты или через приложение Mir Pay", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
Карта "Мир" Новикомбанка действует также в 10 странах мира: Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и Абхазии. За пределами Российской Федерации можно беспрепятственно снимать наличные денежные средства, оплачивать товары и услуги, осуществлять возврат. О других возможных операциях за границей по карте "Мир" — подробнее на сайте Новикомбанка.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?