Инвестиции в лизинг помогут приумножить капитал

Санкционный режим против России начался не в этом году и даже не в этом веке. Политика сдерживания СССР была предпринята НАТО еще в 1949 году, когда в уставе этой организации появился запрет на поставку в страны восточного блока продукции, содержащей технологии последних четырех лет. Провал санкций в свое время подтвердил полет Юрия Гагарина в космос. Сегодня санкции Запада открывают новые возможности для бизнеса.

Правительство решительно настроено на поддержку инвестиционной активности бизнеса и поощряет продолжение тех проектов, которые уже были запущены и находятся в стадии, близкой к завершению. Особое внимание уделяется тем, что снижают зависимость от импорта. В ситуации нестабильности операции на финансовом рынке надо проводить с осторожностью, тщательно подыскивая эффективные решения для выхода на новые рыночные ниши.

Многие зарубежные компании приостановили или свернули свою деятельность, освободив дорогу для российского малого и среднего бизнеса. И инвестирование в перспективные отечественные компании — способ приумножить свой капитал.

"Деньги нужно вкладывать в уже существующие и реально работающие отечественные проекты, а также в то, что имеет перспективы именно на нашем рынке", — считает генеральный директор ГК "" Наталья Абдулаева. Эксперт рекомендует инвесторам обратить внимание в первую очередь на компании, работающие на рынке от 5 и более лет. Именно к этому моменту в работе бизнеса появляется стабильность, нарабатываются активы и определяются востребованные услуги. С большой выгодой можно вложить средства на рынке лизинга.

"Мы с 2010 года предоставляем нашим клиентам удобную и прозрачную инфраструктуру, соединяя желающих взять автомобиль в лизинг и частных инвесторов. Инвестируя в нашу лизинговую компанию, можно заработать 29,31% годовых, а для заключения договора необходим только паспорт" — уточнила Наталья Абдулаева.