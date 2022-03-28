Житель Самарской области сдал на металлолом чужой железный ангар

Вступил в силу приговор Безенчукского районного суда Самарской области, вынесенный мужчине, которого обвиняли в краже. Об этом сообщают в суде.

В августе 2021 г. мужчина заключил договор заготовки лома на чужой металлический ангар площадью 700 кв. м и весом более 15 тонн. Демонтаж и вывоз металлоконструкций заняли три дня. За него обвиняемый выручил около 300 тыс. рублей.

Один из свидетелей рассказал на суде, что мужчина не предоставил документы на здание, но в договоре был прописан пункт о том, что поставщик гарантирует, что лом принадлежит ему на праве собственности.

Похищенный ангар принадлежал женщине. На суде она сообщила, что оценивает ангар в 557 тыс. руб., пояснила, что ущерб возмещен, и просила прекратить уголовное дело за примирением сторон.

Однако гособвинитель посчитал, что подсудимый подлежит наказанию.

Суд квалифицировал действия мужчины как кражу и приговорил его к штрафу 100 тыс. руб., а также изменил категорию преступления с "тяжкого" на "средней тяжести" и освободил подсудимого от наказания в связи с примирением сторон.