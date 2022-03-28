Житель Самарской области сдал на металлолом чужой железный ангар

Вступил в силу приговор Безенчукского районного суда Самарской области, вынесенный мужчине, которого обвиняли в краже. Об этом сообщают в суде.
В августе 2021 г. мужчина заключил договор заготовки лома на чужой металлический ангар площадью 700 кв. м и весом более 15 тонн. Демонтаж и вывоз металлоконструкций заняли три дня. За него обвиняемый выручил около 300 тыс. рублей.
Один из свидетелей рассказал на суде, что мужчина не предоставил документы на здание, но в договоре был прописан пункт о том, что поставщик гарантирует, что лом принадлежит ему на праве собственности.
Похищенный ангар принадлежал женщине. На суде она сообщила, что оценивает ангар в 557 тыс. руб., пояснила, что ущерб возмещен, и просила прекратить уголовное дело за примирением сторон.
Однако гособвинитель посчитал, что подсудимый подлежит наказанию.
Суд квалифицировал действия мужчины как кражу и приговорил его к штрафу 100 тыс. руб., а также изменил категорию преступления с "тяжкого" на "средней тяжести" и освободил подсудимого от наказания в связи с примирением сторон.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы