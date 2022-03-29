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Экономика и бизнес

Ростехнадзор потребовал приостановить эксплуатацию двух объектов "Мягкой кровли"

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Средне-Поволжское управление Ростехнадзора потребовало приостановить эксплуатацию двух объектов АО "Мягкая кровля", сообщает пресс-служба ведомства. Плановая выездная проверка на предприятии прошла в период с 1 по 14 марта 2022 года.

"В ходе проверочных мероприятий выявлено 46 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов III класса опасности "Пропиточный цех" и "Площадка установки получения нефтебитумов методом окисления", - уточняется в сообщении.

Сотрудниками Ростехнадзора установлено, что технологический процесс и работа оборудования осуществляется с неисправными или отключенными системами контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения; допущены повсеместные пропуски во фланцевые соединения битумопроводов, соединения насосных агрегатов; нарушено антикоррозионное покрытие трубопроводов; допущено частичное разрушение сооружений; не обеспечено продление сроков безопасной эксплуатации технических устройств; не выполняются основные задачи производственного контроля.

По результатам проверки в отношении юридического лица АО "Мягкая кровля" и трех должностных лиц возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ.

Материалы дела в отношении юридического лица АО "Мягкая кровля" будут переданы в суд с требованием административного приостановления эксплуатации ОПО.

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Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

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А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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