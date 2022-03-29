Ростехнадзор потребовал приостановить эксплуатацию двух объектов "Мягкой кровли"

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора потребовало приостановить эксплуатацию двух объектов АО "Мягкая кровля", сообщает пресс-служба ведомства. Плановая выездная проверка на предприятии прошла в период с 1 по 14 марта 2022 года.

"В ходе проверочных мероприятий выявлено 46 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов III класса опасности "Пропиточный цех" и "Площадка установки получения нефтебитумов методом окисления", - уточняется в сообщении.

Сотрудниками Ростехнадзора установлено, что технологический процесс и работа оборудования осуществляется с неисправными или отключенными системами контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения; допущены повсеместные пропуски во фланцевые соединения битумопроводов, соединения насосных агрегатов; нарушено антикоррозионное покрытие трубопроводов; допущено частичное разрушение сооружений; не обеспечено продление сроков безопасной эксплуатации технических устройств; не выполняются основные задачи производственного контроля.

По результатам проверки в отношении юридического лица АО "Мягкая кровля" и трех должностных лиц возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ.

Материалы дела в отношении юридического лица АО "Мягкая кровля" будут переданы в суд с требованием административного приостановления эксплуатации ОПО.