Свыше 4,5 тысячи организаций Самарской области перешли на электронный документооборот с "ЭнергосбыТ Плюс"

В Самарской области 4590 клиентов — юридических лиц АО "ЭнергосбыТ Плюс" отказались от бумажных квитанций в пользу электронного документооборота. Тем самым эти организации и предприятия внесли свой вклад в сохранение природных ресурсов.

Использование ЭДО позволяет дистанционно получать счета за потребленное тепло, счета-фактуры, акты приема-передачи теплоэнергии и прочие документы. Чтобы перейти на электронный документооборот, достаточно быть пользователем системы одного из операторов (СБИС, Диадок).

"Одна из наших приоритетных задач — сделать обслуживание клиентов максимально удобным и простым. Мы предлагаем всем нашим клиентам из числа юридических лиц ускорить процесс обмена документами за счет перехода на электронный документооборот", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Ознакомиться с простой инструкцией по переходу на этот удобный и безопасный сервис, а также узнать его основные преимущества можно на сайте энергокомпании.