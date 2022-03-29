АвтоВАЗ наладит производство автомобилей без электронных компонентов

АвтоВАЗ в ближайшие месяцы готовится вывести на рынок специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих, пишет Автостат.

По данным источников, изменения затронут модели Granta, Niva Legend, Niva Travel и Vesta. А вот Largus и XRAY упрощать не планируется, поскольку они построены на платформе Renault-Nissan B0 и привязаны к поставщикам Renault.

Первой должна выйти на рынок "импортозамещенная" версия Granta, которая останется без ABS, ESP, подушек безопасности и системы экстренной связи "ЭРА-ГЛОНАСС". Кроме того, модель лишится одного или двух датчиков кислорода в выпускной системе, в результате чего экологический уровень понизится с нынешнего "Евро-5" до "Евро-2". Станет проще блок управления двигателем и его прошивка. Пул поставщиков Renault для этой модели заменят исключительно российскими компаниями.

Под такие упрощенные автомобили Минпромторг РФ планирует ввести послабления в технический регламент. Напомним, для производственных площадок АвтоВАЗа импортные комплектующие составляют около 20%.