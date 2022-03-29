АвтоВАЗ наладит производство автомобилей без электронных компонентов

АвтоВАЗ в ближайшие месяцы готовится вывести на рынок специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих, пишет Автостат.
По данным источников, изменения затронут модели Granta, Niva Legend, Niva Travel и Vesta. А вот Largus и XRAY упрощать не планируется, поскольку они построены на платформе Renault-Nissan B0 и привязаны к поставщикам Renault.
Первой должна выйти на рынок "импортозамещенная" версия Granta, которая останется без ABS, ESP, подушек безопасности и системы экстренной связи "ЭРА-ГЛОНАСС". Кроме того, модель лишится одного или двух датчиков кислорода в выпускной системе, в результате чего экологический уровень понизится с нынешнего "Евро-5" до "Евро-2". Станет проще блок управления двигателем и его прошивка. Пул поставщиков Renault для этой модели заменят исключительно российскими компаниями.
Под такие упрощенные автомобили Минпромторг РФ планирует ввести послабления в технический регламент. Напомним, для производственных площадок АвтоВАЗа импортные комплектующие составляют около 20%.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.