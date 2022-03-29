Россельхозбанк продолжает поддерживать аграриев Самарской области

В Самарской области достаточно быстро подключились к повышению устойчивости экономики в условиях санкций. В вопросах мер поддержки регион придерживается федерального курса, реализуя на своей территории все действующие госпрограммы.

"Ко всем предприятиям должно быть особое отношение. Это требование времени. Работа предприятий — критически важный вопрос, всё остальное должно отойти на второй план. Всё, что в наших силах, чтобы дать предприятиям работать, нужно непременно сделать. Нам надо активнее работать, посещать предприятия, чтобы, не отвлекая руководителей от основной работы, посмотреть и выявить зоны риска. Это ни в коем случае не контрольные мероприятия, а именно с точки зрения реальной оценки ситуации и выработки мер поддержки", — подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона 14 марта 2022 года.

В целях поддержки сельхозпроизводителей в регионе действует программа льготного кредитования АПК — значения льготной процентной ставки сохраняются в пределах от 1% до 5% годовых. Аграрии могут привлекать льготные краткосрочные кредиты на срок до 1 года, а также инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке на развитие подотраслей сельского хозяйства и переработки сырья. Совместно с Министерством сельского хозяйства Россельхозбанк предлагает ряд кредитных продуктов, которыми могут воспользоваться как вновь образованные аграрные предприятия, так и сельхозпроизводители с небольшим опытом в сельском хозяйстве. Это все участники конкурсных комиссий по грантам "Агростартап", "Начинающий фермер", "Семейная ферма", "Агропрогресс" и другие. Россельхозбанк не снижает темпов работы с крупными клиентами и в то же время делает особый акцент на поддержку фермеров: в деле продовольственной безопасности роль играет каждое хозяйство.

"Льготное кредитование аграриев на проведение весенних полевых работ является реальной поддержкой сельского хозяйства. По состоянию на 1 марта 2022 года филиал направил сельхозпроизводителям на эти цели свыше 2,4 млрд рублей. Из них 679,71 млн рублей выдано в рамках льготного кредитования, что составляет почти 30% от общей суммы заемных средств. Несмотря на повышение ключевой ставки, Россельхозбанк обеспечивает льготное кредитование сезонных работ в АПК на прежних льготных условиях — не выше 5% годовых. При этом микробизнесу, малому и среднему бизнесу продолжает уделять особое внимание, ведь именно этим сегментам, как правило, сложнее адаптироваться к быстро меняющимся внешним условиям", — прокомментировал директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

К началу посевной Россельхозбанка разработал и запустил комплексный цифровой ресурс для отечественных растениеводов в экосистеме Свое Фермерство. В режиме "одного окна" аграрии могут найти высокопродуктивные семена от десятков отечественных НИИ, получить консультации докторов наук, послушать лекции по разведению растений, подобрать лучший трактор — и многое другое. Ресурс "Растениеводство" объединил наиболее востребованные предложения для аграриев, занятых в этой отрасли сельского хозяйства. Так, здесь представлено более 8 000 наименований семян от поставщиков и производителей со всей России, что помогает импортозамещению в сельском хозяйстве.