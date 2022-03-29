Россельхозбанк продолжает поддерживать аграриев Самарской области

В Самарской области достаточно быстро подключились к повышению устойчивости экономики в условиях санкций. В вопросах мер поддержки регион придерживается федерального курса, реализуя на своей территории все действующие госпрограммы.
"Ко всем предприятиям должно быть особое отношение. Это требование времени. Работа предприятий — критически важный вопрос, всё остальное должно отойти на второй план. Всё, что в наших силах, чтобы дать предприятиям работать, нужно непременно сделать. Нам надо активнее работать, посещать предприятия, чтобы, не отвлекая руководителей от основной работы, посмотреть и выявить зоны риска. Это ни в коем случае не контрольные мероприятия, а именно с точки зрения реальной оценки ситуации и выработки мер поддержки", — подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона 14 марта 2022 года.
В целях поддержки сельхозпроизводителей в регионе действует программа льготного кредитования АПК — значения льготной процентной ставки сохраняются в пределах от 1% до 5% годовых. Аграрии могут привлекать льготные краткосрочные кредиты на срок до 1 года, а также инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке на развитие подотраслей сельского хозяйства и переработки сырья. Совместно с Министерством сельского хозяйства Россельхозбанк предлагает ряд кредитных продуктов, которыми могут воспользоваться как вновь образованные аграрные предприятия, так и сельхозпроизводители с небольшим опытом в сельском хозяйстве. Это все участники конкурсных комиссий по грантам "Агростартап", "Начинающий фермер", "Семейная ферма", "Агропрогресс" и другие. Россельхозбанк не снижает темпов работы с крупными клиентами и в то же время делает особый акцент на поддержку фермеров: в деле продовольственной безопасности роль играет каждое хозяйство.
"Льготное кредитование аграриев на проведение весенних полевых работ является реальной поддержкой сельского хозяйства. По состоянию на 1 марта 2022 года филиал направил сельхозпроизводителям на эти цели свыше 2,4 млрд рублей. Из них 679,71 млн рублей выдано в рамках льготного кредитования, что составляет почти 30% от общей суммы заемных средств. Несмотря на повышение ключевой ставки, Россельхозбанк обеспечивает льготное кредитование сезонных работ в АПК на прежних льготных условиях — не выше 5% годовых. При этом микробизнесу, малому и среднему бизнесу продолжает уделять особое внимание, ведь именно этим сегментам, как правило, сложнее адаптироваться к быстро меняющимся внешним условиям", — прокомментировал директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
К началу посевной Россельхозбанка разработал и запустил комплексный цифровой ресурс для отечественных растениеводов в экосистеме Свое Фермерство. В режиме "одного окна" аграрии могут найти высокопродуктивные семена от десятков отечественных НИИ, получить консультации докторов наук, послушать лекции по разведению растений, подобрать лучший трактор — и многое другое. Ресурс "Растениеводство" объединил наиболее востребованные предложения для аграриев, занятых в этой отрасли сельского хозяйства. Так, здесь представлено более 8 000 наименований семян от поставщиков и производителей со всей России, что помогает импортозамещению в сельском хозяйстве.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?