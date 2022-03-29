Интернет-банк Новикомбанка доступен в один клик для пользователей iPhone

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, адаптировал интернет-банк для пользователей мобильных устройств на платформе iOS. Теперь клиенты c iPhone могут создать ярлык интернет-банка на домашнем экране телефона и использовать его как приложение. Визуально ярлык представляет иконку с логотипом Новикомбанка.
Установить интернет-банк Новикомбанка на мобильном устройстве на платформе iOS можно в несколько шагов. Для этого следуйте данной инструкции:
Шаг 1. Откройте интернет-банк: online.novikom.ru в браузере Safari.
Шаг 2. Нажмите на значок "Поделиться".
Шаг 3. Выберите "Добавить на экран Домой".
Шаг 4. Введите название приложения "Новикомбанк" и нажмите "Добавить".
Иконка интернет-банка Новикомбанка автоматически появится на экране мобильного устройства.
Клиенты могут войти в интернет-банк с помощью логина, пароля и кода из СМС, а также зарегистрироваться или восстановить доступ с помощью номера карты или счета.
В связи с введенными в отношении Новикомбанка ограничениями мобильное приложение банка на платформе iOS сейчас недоступно для загрузки или обновления в App Store. Ранее установленное приложение продолжает работать в штатном режиме. Адаптированный в новых условиях интернет-банк сохраняет для владельцев iPhone привычное комфортное пользование. Все финансовые операции, доступные в мобильном приложении, можно в несколько кликов совершать и в интернет-банке: управлять счетами, совершать переводы, оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, интернет и телевидение, открывать карты, размещать вклады, оформлять кредиты.
Клиентам с мобильными устройствами на платформе Android установка мобильного приложения доступна по инструкции на сайте Новикомбанка.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?