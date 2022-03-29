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Интернет-банк Новикомбанка доступен в один клик для пользователей iPhone

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, адаптировал интернет-банк для пользователей мобильных устройств на платформе iOS. Теперь клиенты c iPhone могут создать ярлык интернет-банка на домашнем экране телефона и использовать его как приложение. Визуально ярлык представляет иконку с логотипом Новикомбанка.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Установить интернет-банк Новикомбанка на мобильном устройстве на платформе iOS можно в несколько шагов. Для этого следуйте данной инструкции:

Шаг 1. Откройте интернет-банк: online.novikom.ru в браузере Safari.

Шаг 2. Нажмите на значок "Поделиться".

Шаг 3. Выберите "Добавить на экран Домой".

Шаг 4. Введите название приложения "Новикомбанк" и нажмите "Добавить".

Иконка интернет-банка Новикомбанка автоматически появится на экране мобильного устройства.

Клиенты могут войти в интернет-банк с помощью логина, пароля и кода из СМС, а также зарегистрироваться или восстановить доступ с помощью номера карты или счета.

В связи с введенными в отношении Новикомбанка ограничениями мобильное приложение банка на платформе iOS сейчас недоступно для загрузки или обновления в App Store. Ранее установленное приложение продолжает работать в штатном режиме. Адаптированный в новых условиях интернет-банк сохраняет для владельцев iPhone привычное комфортное пользование. Все финансовые операции, доступные в мобильном приложении, можно в несколько кликов совершать и в интернет-банке: управлять счетами, совершать переводы, оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, интернет и телевидение, открывать карты, размещать вклады, оформлять кредиты.

Клиентам с мобильными устройствами на платформе Android установка мобильного приложения доступна по инструкции на сайте Новикомбанка.

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