Руководителя самарской фирмы отправили в колонию-поселение за мошенничество

Октябрьский районный суд Самары назначил четыре с половиной года заключения в колонии-поселении руководителю фирмы, которого обвиняли в мошенничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По версии правоохранителей, организация фиктивно выполнила ремонтные работы для нужд Почты России. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей. В марте 2020 г. в связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Причастность фигуранта к мошенническим действиям была установлена в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий их сотрудниками во взаимодействии с представителями ГУ МВД России по Самарской области.