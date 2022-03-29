Желание обогнать инфляцию, опередить повышение ключевой ставки, сэкономить деньги и выгодно купить автомобиль заставляет покупателей брать автокредиты даже тогда, когда выгода довольно призрачна.
В 2020 году Самарская область практически замыкала рейтинг регионов по числу выданных автокредитов. Дефицит автомобилей и их последующее подорожание в 2021 году подогрели рынок, и в минувшем году в стране было выдано рекордное количество автокредитов.
Сегодня спрос на авто снова заметно упал. В феврале этого года выдача автокредитов в Самарской области снизилась на 17,7%. Наш регион, по данным Национального бюро кредитных историй, занимает третье место во всероссийском антитопе. Первое — у Свердловской области, где количество выданных кредитов на авто упало на 35,4%, второе — у Челябинской области со снижением на 26,9%.
Эксперты связывают падение количества выданных автокредитов сразу с несколькими факторами. Вот как объясняет ситуацию наш эксперт — генеральный директор ГК "ГринФинанс" Наталья Абдулаева:
— Недавнее повышение кредитной ставки и подорожание новых автомобилей у официальных дилеров существенно повлияли на падение количества выданных автокредитов. Сказалась и сложность оформления автокредита в крупнейших российских банках.
На этом фоне вполне пока благополучно выглядит рынок подержанных автомобилей, на который приходится сегодня до 54%.
— Покупка такого автомобиля становится более выгодным предложением, — считает Наталья Абдулаева. — Лизинговые компании с большим удовольствием работают с физическими лицами и финансируют приобретение авто с пробегом. Выгодные для клиентов условия и простота оформления автомобиля в лизинг позволяют нашей компании оставаться одним из лидеров в этой сфере.
Повышение спроса на подержанный личный транспорт, который прогнозируют эксперты, не заставит себя ждать и повышение цен на него. Самое время рассмотреть покупку б/у-авто в лизинг. На сегодня это наиболее разумное вложение средств.т
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?