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Финансы Экономика и бизнес

Повышение кредитной ставки — не повод отказываться от покупки автомобиля

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Желание обогнать инфляцию, опередить повышение ключевой ставки, сэкономить деньги и выгодно купить автомобиль заставляет покупателей брать автокредиты даже тогда, когда выгода довольно призрачна.

Фото: pixabay.com

В 2020 году Самарская область практически замыкала рейтинг регионов по числу выданных автокредитов. Дефицит автомобилей и их последующее подорожание в 2021 году подогрели рынок, и в минувшем году в стране было выдано рекордное количество автокредитов.

Сегодня спрос на авто снова заметно упал. В феврале этого года выдача автокредитов в Самарской области снизилась на 17,7%. Наш регион, по данным Национального бюро кредитных историй, занимает третье место во всероссийском антитопе. Первое — у Свердловской области, где количество выданных кредитов на авто упало на 35,4%, второе — у Челябинской области со снижением на 26,9%.

Эксперты связывают падение количества выданных автокредитов сразу с несколькими факторами. Вот как объясняет ситуацию наш эксперт — генеральный директор ГК "ГринФинанс" Наталья Абдулаева:

— Недавнее повышение кредитной ставки и подорожание новых автомобилей у официальных дилеров существенно повлияли на падение количества выданных автокредитов. Сказалась и сложность оформления автокредита в крупнейших российских банках.

На этом фоне вполне пока благополучно выглядит рынок подержанных автомобилей, на который приходится сегодня до 54%.

— Покупка такого автомобиля становится более выгодным предложением, — считает Наталья Абдулаева. — Лизинговые компании с большим удовольствием работают с физическими лицами и финансируют приобретение авто с пробегом. Выгодные для клиентов условия и простота оформления автомобиля в лизинг позволяют нашей компании оставаться одним из лидеров в этой сфере.

Повышение спроса на подержанный личный транспорт, который прогнозируют эксперты, не заставит себя ждать и повышение цен на него. Самое время рассмотреть покупку б/у-авто в лизинг. На сегодня это наиболее разумное вложение средств.т

Гид потребителя

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