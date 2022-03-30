"Крылья Советов" интересуются полузащитником Константином Шильцовым

"Крылья Советов" интересуются полузащитником московского "Спартака" Константином Шильцовым, пишет "Чемпионат".

Самарский клуб уже обозначил свой интерес к 19-летнему футболисту и рассматривает возможность предложения о трансфере.

В нынешнем сезоне Шильцов забил шесть мячей и сделал две голевые передачи в Футбольной национальной лиге в составе "Спартака-2". Контракт игрока со "Спартаком" истекает в мае 2023 года.