"Крылья Советов" интересуются полузащитником Константином Шильцовым

"Крылья Советов" интересуются полузащитником московского "Спартака" Константином Шильцовым, пишет "Чемпионат".
Самарский клуб уже обозначил свой интерес к 19-летнему футболисту и рассматривает возможность предложения о трансфере.
В нынешнем сезоне Шильцов забил шесть мячей и сделал две голевые передачи в Футбольной национальной лиге в составе "Спартака-2". Контракт игрока со "Спартаком" истекает в мае 2023 года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?