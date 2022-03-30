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Социально-платежная карта "Мир" Новикомбанка принимается к оплате в 10 странах

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Социально-платежная карта работника госкорпорации Ростех Новикомбанка эмитируется на базе национальной платежной системы "Мир" и принимается к оплате сегодня в 10 странах мира. Флагманский продукт для частных клиентов защищен от ограничений — на территории России снять наличные денежные средства по-прежнему можно в банкоматах любых банков без ограничения и без комиссии.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Все больше работников предприятий госкорпорации Ростех присоединяются к проекту Новикомбанка, в котором карта "Мир", имея статус премиальной, является не просто платежным инструментом, но и участником выгодных программ на особых условиях.

Картой "Мир" Новикомбанка можно бесконтактно оплатить проезд на наземном общественном транспорте в 64 городах России, в метрополитене Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, а также в Москве и Подмосковье аналогично транспортной карте "Тройка".

Карта "Мир" оснащена современной технологией защиты Мир Accept для безопасных платежей в сети интернет (сейчас оплачивать покупки можно только в российских интернет-магазинах). Комиссия за ее обслуживание не взимается, sms-информирование приходит бесплатно. Мобильными устройствами можно оплачивать при помощи Samsung Pay и Mir Pay.

Социально-платежная карта предоставляет владельцу доступ сразу к четырем бонусным программам — это кешбэк за товары от производителей, программы лояльности "Привет, Мир" от национальной платежной системы и "Бонусы", собственная программа "Кешбэк". По программе лояльности с повышенным кешбэком в избранных категориях можно вернуть до 5%. Если зарегистрироваться на сайте: privetmir.ru по программе лояльности "Привет, Мир", то кешбэк составит от 3% до 20% от суммы покупок.

Также по карте "Мир" Новикомбанка можно получить туристический кешбэк в размере 20%, оплатив поездку в период с 15 марта по 30 апреля 2022 года через сайт мирпутешествий.рф.

"Мы предоставляем работникам предприятий госкорпорации Ростех удобный финансовый инструмент, у которого есть набор бонусов и привилегий, в том числе целый ряд бесплатных услуг. Приближается сезон отпусков, и в сегодняшней геополитической ситуации очень важно, что карта "Мир" Новикомбанка работает в таких популярных среди россиян странах, как Турция, Беларусь, Абхазия, Вьетнам. Кроме того, наши карты стали бессрочными, в случае окончания срока действия их не нужно обменивать на новые", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Карта "Мир" Новикомбанка принимается к оплате в 10 странах, кроме вышеперечисленных, также в Казахстане, Армении, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане и Южной Осетии. За пределами Российской Федерации можно беспрепятственно снимать наличные денежные средства, оплачивать товары и услуги, осуществлять возврат. О других возможных операциях за границей по карте "Мир" — подробнее на сайте Новикомбанка.

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