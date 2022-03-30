Мать, избившую младенца за плачь, отправили на принудительное лечение

Жигулевский городской суд рассмотрел постановление о принудительного лечения 21-летней матери двоих детей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Жигулевска.

Женщину обвиняли по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Жительница Жигулевска не уделяла внимания недавно родившемуся сыну, не кормила его, не гуляла, не занималась воспитанием. А 21 ноября 2021 г. мать разозлилась на младенца из-за плача и вывернула ему ногу. Медики диагностировали у ребенка закрытый перелом бедренной кости.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у женщины психическое заболевание. Решением суда она освобождена от уголовной ответственности и отправится на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Решение суда еще не вступило в законную силу.

По данным прокуратуры, Жигулевский городской суд рассматривает иск об ограничении женщины в родительских правах.