Мать, избившую младенца за плачь, отправили на принудительное лечение

Жигулевский городской суд рассмотрел постановление о принудительного лечения 21-летней матери двоих детей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Жигулевска.
Женщину обвиняли по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
Жительница Жигулевска не уделяла внимания недавно родившемуся сыну, не кормила его, не гуляла, не занималась воспитанием. А 21 ноября 2021 г. мать разозлилась на младенца из-за плача и вывернула ему ногу. Медики диагностировали у ребенка закрытый перелом бедренной кости.
Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у женщины психическое заболевание. Решением суда она освобождена от уголовной ответственности и отправится на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Решение суда еще не вступило в законную силу.
По данным прокуратуры, Жигулевский городской суд рассматривает иск об ограничении женщины в родительских правах.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.