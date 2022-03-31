Юрий Трахтенберг: Отели нужно освободить от налогов

Юрий Трахтенберг, генеральный директор ООО "МТЛ-Отель", генеральный директор отеля Holiday Inn Samara в рамках проекта "Точки Роста" — о том, как отельеры, пережив коронавирус, попали "из огня да в полымя", насколько индустрия туризма завязана на импортную составляющую, и смогут ли российские отели компенсировать эффект от внешних санкций развитием внутреннего туризма.
- Как отразилась внешнеполитическая ситуация и ситуация с курсами валют на туристическом бизнесе в Самарской области?
- Сказалась крайне негативно. Организации и индивидуумы утратили возможность долгосрочного планирования бизнеса, мероприятий, соответственно и перемещений.
- Ожидается ли снижение потока иностранных туристов и компенсируется ли он внутренним туризмом?
- Поток иностранных туристов давно уже на нуле, кроме случайных граждан, приехавших в поиске невест.
По внутреннему туризму будем посмотреть. Прошлый сезон был неплох. Вопрос будут ли в этом году деньги у наших граждан с учетом беспрецедентного роста цен на товары и услуги.
- С какими проблемами уже столкнулись отельеры нашего региона?
- Проблемы роста цен при катастрофическом падении выручки, исчезновения товаров и продуктов целыми группами, прекращения обновления софта. Угроза ухода брендов как дамоклов меч висит ежедневно.
И на этом фоне необходимость повышать зарплату сотрудников для приведения ее в соответствие новым реалиям.
- Кто легче преодолеет проблемы — маленькие отели или крупные сети?
- Трудно сказать. Думаю, что тот, кто угадает, что нужно делать в данной ситуации. Наука и расчёт тут бессильны. Только гадать.
Подушек уже нет ни у кого. Последний октябрьский локдаун просто добил нас.
- Есть ли риск ухода с рынка отелей, входящих в международные сети?
- Пока с брендами все более или менее конструктивно, хотя риск висит в воздухе. Основное в поддержании отношений это личный авторитет и доверие менеджеров друг к другу. По-прежнему все решают люди.
В случае ухода брендов с рынка можно попробовать группами брендовых отелей создать собственный бренд. Под существующие российские бренды мы не пойдем — это не наш уровень. Сами, сами… И, конечно, выживем. Опыт-то есть.
- Насколько туристическая отрасль зависит от доступности кредитов?
- Кредиты в том виде, а котором их сейчас предлагают, не нужны. Ставки более 1% годовых неприемлемы для отрасли.
- Насколько отрасль зависит от импортной составляющей?
- На 100% в нашем случае. Отсутствие импорта приводит к спекулятивному росту цен на местные товары и продукты, падению качества, появлению разного рода суррогатов.
- Какие меры поддержки от государства могли бы помочь в сложившейся ситуации?
- Отсрочка уплаты всех налогов на неопределенное время, прежде всего. Нам нужно оставить 100% наших денег. Мы не хотим ничего просить.
Что-то нужно решать с тарифами на энергоносители. Они непотребны. И тут мы будем требовать вмешательства власти.
Главное для нас - сохранить наших людей. Не рабочие места, а именно людей. Это самое дорогое, что есть у нас. Наши высококвалифицированные и хорошо обученные люди, которых негде будет взять, если мы их сейчас потеряем.
В центре внимания проекта ТОЧКИ РОСТА – экономические и социальные процессы в Самарской области на фоне внешнеполитической ситуации. Вместе с экспертами мы освещаем проблематику конкретных отраслей экономики. Если вы хотите поделиться опытом или мнением, обозначить проблемы перед органами власти, высказать свои конкретные предложения по мерам поддержки от государства, пишите на почту редакции - info@vninform.ru.