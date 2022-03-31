Юрий Трахтенберг: Отели нужно освободить от налогов

Юрий Трахтенберг, генеральный директор ООО "МТЛ-Отель", генеральный директор отеля Holiday Inn Samara в рамках проекта "Точки Роста" — о том, как отельеры, пережив коронавирус, попали "из огня да в полымя", насколько индустрия туризма завязана на импортную составляющую, и смогут ли российские отели компенсировать эффект от внешних санкций развитием внутреннего туризма.

- Как отразилась внешнеполитическая ситуация и ситуация с курсами валют на туристическом бизнесе в Самарской области?

- Сказалась крайне негативно. Организации и индивидуумы утратили возможность долгосрочного планирования бизнеса, мероприятий, соответственно и перемещений.

- Ожидается ли снижение потока иностранных туристов и компенсируется ли он внутренним туризмом?

- Поток иностранных туристов давно уже на нуле, кроме случайных граждан, приехавших в поиске невест.

По внутреннему туризму будем посмотреть. Прошлый сезон был неплох. Вопрос будут ли в этом году деньги у наших граждан с учетом беспрецедентного роста цен на товары и услуги.

- С какими проблемами уже столкнулись отельеры нашего региона?

- Проблемы роста цен при катастрофическом падении выручки, исчезновения товаров и продуктов целыми группами, прекращения обновления софта. Угроза ухода брендов как дамоклов меч висит ежедневно.

И на этом фоне необходимость повышать зарплату сотрудников для приведения ее в соответствие новым реалиям.

- Кто легче преодолеет проблемы — маленькие отели или крупные сети?

- Трудно сказать. Думаю, что тот, кто угадает, что нужно делать в данной ситуации. Наука и расчёт тут бессильны. Только гадать.

Олег Никитенко: Ситуация на рынке недвижимости прояснится к осени Насколько подорожают квартиры в Самаре, как поведет себя рынок вторичного жилья, стоит ли сейчас идти за ипотекой и почему коттедж на просеке - не лучший вариант инвестиций, в интервью Волга Ньюс рассказал директор ООО "ОКТОГОН", главный редактор журнала "Строительство. Недвижимость. Rent& Sale" Олег Никитенко.

Подушек уже нет ни у кого. Последний октябрьский локдаун просто добил нас.

- Есть ли риск ухода с рынка отелей, входящих в международные сети?

- Пока с брендами все более или менее конструктивно, хотя риск висит в воздухе. Основное в поддержании отношений это личный авторитет и доверие менеджеров друг к другу. По-прежнему все решают люди.

В случае ухода брендов с рынка можно попробовать группами брендовых отелей создать собственный бренд. Под существующие российские бренды мы не пойдем — это не наш уровень. Сами, сами… И, конечно, выживем. Опыт-то есть.

- Насколько туристическая отрасль зависит от доступности кредитов?

- Кредиты в том виде, а котором их сейчас предлагают, не нужны. Ставки более 1% годовых неприемлемы для отрасли.

- Насколько отрасль зависит от импортной составляющей?

- На 100% в нашем случае. Отсутствие импорта приводит к спекулятивному росту цен на местные товары и продукты, падению качества, появлению разного рода суррогатов.

- Какие меры поддержки от государства могли бы помочь в сложившейся ситуации?

- Отсрочка уплаты всех налогов на неопределенное время, прежде всего. Нам нужно оставить 100% наших денег. Мы не хотим ничего просить.

Что-то нужно решать с тарифами на энергоносители. Они непотребны. И тут мы будем требовать вмешательства власти.

Главное для нас - сохранить наших людей. Не рабочие места, а именно людей. Это самое дорогое, что есть у нас. Наши высококвалифицированные и хорошо обученные люди, которых негде будет взять, если мы их сейчас потеряем.