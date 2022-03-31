"ГринФинанс": эффективные решения и новые возможности для бизнеса

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, существуют реально работающие проекты, позволяющие выгодно инвестировать в отечественные компании и приумножить свой капитал. Эксперты положительно оценивают преимущества вложений на рынке лизинга. Именно такую услугу предпринимателям и физическим лицам предлагает ГК "ГринФинанс".

Обозначились перспективы

Западные санкции сегодня открывают новые возможности для российского бизнеса. Такого мнения придерживаются как официальные власти, так и большая часть предпринимательского сообщества. Санкционный режим для нас не новость. Попытки сдерживания СССР путем запрета на поставку продукции, содержащей технологии последних лет, были приняты НАТО сразу после окончания Второй мировой войны. И эту стратегию Запада как несостоятельную опрокинул полет Юрия Гагарина в космос.

Сегодня правительство поддерживает инвестиционную активность отечественных бизнес-структур. Особое преимущество отдается тем проектам, которые стабильно работают в течение пяти лет. В приоритете - программы импортозамещения. В целом, считает большинство экспертов, в сегодняшней ситуации нестабильности любые финансовые операции требуют большой осторожности.

С российского рынка ушли или приостановили свою деятельность многие зарубежные компании. Дорога для отечественного бизнеса свободна. Обозначились перспективы приумножить свой капитал, инвестируя в компании с надежной репутацией.

"Деньги нужно вкладывать в уже существующие и реально работающие отечественные проекты, а также в то, что имеет перспективы именно на нашем рынке", - считает генеральный директор ГК "ГринФинанс" Наталья Абдулаева.

Она убеждена, что инвесторам стоит обратить внимание в первую очередь на компании, работающие на рынке от пяти и более лет. По прошествии этого времени в работе бизнеса, как правило, нарабатываются активы, появляется стабильность и определяются востребованные услуги. С хорошим результатом сегодня можно инвестировать средства на рынке лизинга. Наталья Абдулаева рассказала, что ГК "ГринФинанс" с 2010 года предоставляет своим клиентам удобную и прозрачную инфраструктуру, соединяя желающих взять автомобиль в лизинг и частных инвесторов. Инвестируя в лизинговую компанию, можно заработать более 29% годовых.

Разумное решение

Желание сэкономить деньги и обогнать инфляцию заставляет покупателей брать автокредиты даже при сомнительной перспективе выгодного приобретения авто. Однако здравый смысл наших земляков порой берет верх: в 2020 году в Самарской области было выдано автокредитов меньше, чем в большинстве регионов.

Однако качели на авторынке - дело привычное. Не удивительно, что подорожание автомобилей в 2021 году и их дефицит привели к тому, что в прошлом году автокредитов в стране было выдано рекордное количество.

В настоящее время спрос на автомобили снова заметно снизился. В феврале этого года выдача автокредитов в Самарской области уменьшилась на 17,7%.

Наталья Абдулаева объясняет ситуацию с падением количества выданных автокредитов недавним повышением кредитной ставки и подорожанием новых автомобилей у официальных дилеров. Имеет значение и сложность оформления автокредита в крупнейших российских банках. Учитывая эти барьеры, пока вполне благополучно выглядит рынок подержанных автомобилей, на который еще в прошлом году приходилось порядка 54%, а сейчас его доля только растет.

"Покупка такого автомобиля становится более выгодным предложением, - считает Наталья Абдулаева. - Лизинговые компании с большим удовольствием работают с физическими лицами и финансируют приобретение авто с пробегом. Выгодные для клиентов условия и простота оформления автомобиля в лизинг позволяют нашей компании оставаться одним из лидеров в этой сфере".

Повышение спроса на подержанные автомобили, которого ожидают эксперты, с большой долей вероятности спровоцирует и повышение цен на них. На этом фоне приобретение б/у автомобиля в лизинг выглядит наиболее разумным вложением средств.