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Суды Происшествия

В Самаре отравили на принудительное лечение психически нездорового автоугонщика

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 23-летнего мужчины, которого подозревали в угоне. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, осенью 2021 г. мужчина, не имевший водительских прав, решил угнать Lada Priora. Он вскрыл ножницами личинку замка, обыскал салон, нашел в подлокотнике ключ от замка зажигания и поехал кататься по улицам Самары. В результате угонщик не справился с управлением и врезался в здание.

В результате аварии в автомобиле отсутствовало лобовое стекло, был поврежден капот, отсутствовал бампер, была разбита фара, а передние колеса были загнуты под мотор. Восстановлению она не полежала.

По словам владельца, из салона пропали оставленные им вещи: красное кимоно, меховая шапка и документы на машину. Позже полицейские вернули потерпевшему кимоно и документы. Зато мужчина обнаружил не принадлежавшие ему три рюкзака, коричневую куртку и картонную упаковку из ресторана быстрого питания.

В суде подозреваемый признал вину и принес извинения владельцу машины. При этом врач-психиатр рассказал, что к ним в отделение из спецприемника доставили подозреваемого, который вел себя агрессивно и представлялся именем хозяина машины. Мужчину госпитализировали. Как оказалось, ранее он уже проходил лечение. Судебно-психиатрическая комиссия посчитала, что из-за хронического психического расстройства мужчина не мог сознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

В итоге суд освободил мужчину от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение.

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