В Самаре отравили на принудительное лечение психически нездорового автоугонщика

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 23-летнего мужчины, которого подозревали в угоне. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в правоохранительных органах.
По версии следствия, осенью 2021 г. мужчина, не имевший водительских прав, решил угнать Lada Priora. Он вскрыл ножницами личинку замка, обыскал салон, нашел в подлокотнике ключ от замка зажигания и поехал кататься по улицам Самары. В результате угонщик не справился с управлением и врезался в здание.
В результате аварии в автомобиле отсутствовало лобовое стекло, был поврежден капот, отсутствовал бампер, была разбита фара, а передние колеса были загнуты под мотор. Восстановлению она не полежала.
По словам владельца, из салона пропали оставленные им вещи: красное кимоно, меховая шапка и документы на машину. Позже полицейские вернули потерпевшему кимоно и документы. Зато мужчина обнаружил не принадлежавшие ему три рюкзака, коричневую куртку и картонную упаковку из ресторана быстрого питания.
В суде подозреваемый признал вину и принес извинения владельцу машины. При этом врач-психиатр рассказал, что к ним в отделение из спецприемника доставили подозреваемого, который вел себя агрессивно и представлялся именем хозяина машины. Мужчину госпитализировали. Как оказалось, ранее он уже проходил лечение. Судебно-психиатрическая комиссия посчитала, что из-за хронического психического расстройства мужчина не мог сознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.
В итоге суд освободил мужчину от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.