Самарчанка в погоне за легкими деньгами потеряла 30 тыс. рублей

В Самаре 44-летняя женщина по приглашению от неустановленного лица в одном из мессенджеров зарегистрировалась на платформе "Розыгрыш призов". На экране смартфона появилось девять коробок в виде подарков, где предлагалось с трех попыток угадать местонахождение денежного приза.
С третьей попытки безработная угадала, где находится приз, который составил $3060. Для получения выигрыша неизвестный предложил женщине в данном приложении перевести 449 руб. за "транзакцию". Самарчанка ввела данные своей банковской карты и перевела денежные средства. После чего ей пришло уведомление, что у нее со счета списаны денежные средства в общей сумме 30 тыс. рублей.
Денежный приз женщина не получила, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост