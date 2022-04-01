Самарчанка в погоне за легкими деньгами потеряла 30 тыс. рублей

В Самаре 44-летняя женщина по приглашению от неустановленного лица в одном из мессенджеров зарегистрировалась на платформе "Розыгрыш призов". На экране смартфона появилось девять коробок в виде подарков, где предлагалось с трех попыток угадать местонахождение денежного приза.

С третьей попытки безработная угадала, где находится приз, который составил $3060. Для получения выигрыша неизвестный предложил женщине в данном приложении перевести 449 руб. за "транзакцию". Самарчанка ввела данные своей банковской карты и перевела денежные средства. После чего ей пришло уведомление, что у нее со счета списаны денежные средства в общей сумме 30 тыс. рублей.

Денежный приз женщина не получила, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.