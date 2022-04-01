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Армия Общество

В регионе работает "горячая линия" военного комиссариата

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно Указу Президента от 31 марта 2022 . № 167 "О призыве в апреле–июле 2022 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящую военную службу по призыву" в Самарской области, также начинается призывная кампания.

Все вопросы, связанные с призывом, можно решить по телефону "горячей линии" 8 846 332-37-87 с 10:00 до 12:00 часов ежедневно.

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