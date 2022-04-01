Самарского адвоката обвиняют в передаче взятки

В Самаре закончилось расследование уголовного дела адвоката, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в ноябре 2021 г. полицейские обнаружили, что в СПА-салоне продавался алкоголь без разрешительных документов. После этого адвокат предложил управляющей салоном свои услуги посредника, чтобы передать деньги правоохранителям.

16 ноября 2021 г. мужчина получил 900 тыс. руб., после чего его задержали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения.