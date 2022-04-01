Самарского адвоката обвиняют в передаче взятки

В Самаре закончилось расследование уголовного дела адвоката, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в ноябре 2021 г. полицейские обнаружили, что в СПА-салоне продавался алкоголь без разрешительных документов. После этого адвокат предложил управляющей салоном свои услуги посредника, чтобы передать деньги правоохранителям.
16 ноября 2021 г. мужчина получил 900 тыс. руб., после чего его задержали.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост