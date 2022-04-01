Самарец получил условный срок за подкуп

В Самаре суд вынес приговор 35-летнему мужчине за коммерческий подкуп. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В апреле 2021 г. мужчина предложил начальнику участка вторсырья ООО "Агроторг" деньги за фиктивный учет входящего сырья и составление поддельной отчетности, чтобы обвиняемый мог заниматься хищением.

В мае 2021 г. самарец передал ему 310 тыс. рублей.

Обвиняемый получил три года лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.