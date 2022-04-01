В Самаре суд отправил в колонию двух обвиняемых в покушении на сбыт марихуаны

Волжский районный суд вынес приговор двум фигурантам уголовного дела о покушении на сбыт марихуаны в крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Двое участников преступной группы производили наркотики для сбыта. В феврале 2021 г. задержали.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

10 марта суд назначил обвиняемым четыре с половиной года, а также четыре года и семь лишения свободы в колонии строгого режима.