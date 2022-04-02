Экс-начальник почтового отделения в Самаре похитила более 2,5 млн рублей

В отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи Кировского района Самары, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 292 УК РФ (служебный подлог), возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в марте 2022 г. подозреваемая, используя свое должностное положение, неоднократно перечисляла на банковскую карту, находящуюся в ее личном пользовании, денежные средства из кассы организации. Ущерб нанесен АО "Почта России" на сумму более 2,5 млн рублей. В настоящее время следствием установлено четыре эпизода подобной деятельности последней.
Кроме того, с целью сокрытия указанных преступлений подозреваемая вносила в официальные документы о движении денежных средств заведомо ложные сведения о наличии в кассе почтового отделения указанных сумм.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост