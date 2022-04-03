Суд вынес приговор москвичу, обокравшему подростков в Самаре

Промышленный районный суд города Самары вынес приговор жителю Московской области, обвиняемому в совершении преступлений в общественном транспорте на территории областного центра.
Как сообщалось ранее, 13-летняя школьница, выйдя из общественного транспорта, обнаружила пропажу сотового телефона, сообщила о происшествии родителям, которые сразу же обратились в полицию.
Полицейские выяснили описание телефонов, точный промежуток времени, когда мобильное устройство могло пропасть и приметы лиц, находившихся рядом, просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. Сотрудники полиции проверили места возможного сбыта похищенного, а также лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий поступила информация, что к преступлениям может быть причастен 21-летний житель Московской области, приехавший в Самару на заработки. Его задержали и доставили в отдел полиции.
В ходе работы с задержанным сотрудники уголовного розыска проверили его на причастность к аналогичным преступлениям, показали его фотографию потерпевшим, у которых так же в транспорте похитили сотовые телефоны. Полицейские собрали доказательства причастности злоумышленника к совершению еще двух краж на территории Промышленного района в сентябре 2021 года. Во всех случаях он совершал преступления в отношении подростков, которые, заходя в общественный транспорт, убирали свои сотовые телефоны в карманы курток и не закрывали их.
В ходе опроса задержанный пояснил, что похищал чужое имущество, пользуясь суетой пассажиров автобусов: близко подходил и незаметно вытаскивал мобильные устройства, после чего выходил на следующей остановке. Сотовые телефоны он продавал случайным прохожим.
Ранее судимому за совершение грабежа молодому человеку предъявили обвинение в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Суд назначил москвичу наказание в виде лишения свободы сроком один год десять месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него более 100 тыс. руб. в счет возмещения ущерба, причиненного потерпевшим. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.