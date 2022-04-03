Житель Жигулевска получал зарплату и одновременно пособие по безработице

Полицейские Жигулевска установили, что 37-летний мужчина в ноябре 2021 г. обратился в Центр занятости населения с заявлением о содействии в поиске работы. С даты подачи заявления мужчине было назначено ежемесячное пособие. Местного жителя предупредили о том, что в случае трудоустройства он обязан в течение трех рабочих дней проинформировать центр занятости населения.

В ходе проверки установлено, что злоумышленник, устроившись на работу, не сообщил об этом в Центр и продолжал получать пособие по безработице. Мужчина незаконно получил больше 23 тыс. рублей.

По данным сотрудников полиции, ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина признал свою вину полностью и возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество при получении выплат".