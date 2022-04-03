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Преступления Происшествия

Житель Жигулевска получал зарплату и одновременно пособие по безработице

ЖИГУЛЕВСК. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Жигулевска установили, что 37-летний мужчина в ноябре 2021 г. обратился в Центр занятости населения с заявлением о содействии в поиске работы. С даты подачи заявления мужчине было назначено ежемесячное пособие. Местного жителя предупредили о том, что в случае трудоустройства он обязан в течение трех рабочих дней проинформировать центр занятости населения.

В ходе проверки установлено, что злоумышленник, устроившись на работу, не сообщил об этом в Центр и продолжал получать пособие по безработице. Мужчина незаконно получил больше 23 тыс. рублей.

По данным сотрудников полиции, ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина признал свою вину полностью и возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество при получении выплат". 

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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