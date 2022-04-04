Житель Самары перечислил деньги мошенникам, думая, что помогает другу

50-летний помощник механика из Самары получил сообщение в социальной сети со страницы товарища, который попросил взаймы 50 тыс. руб. и прислал номер банковского счета.
Отзывчивый мужчина перевел требуемую сумму. Лишь спустя время он связался с другом и узнал, что знакомый не просил о финансовой помощи, а его аккаунт в социальной сети взломали неизвестные.
О произошедшем пострадавший сообщил в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост