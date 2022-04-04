Житель Самары перечислил деньги мошенникам, думая, что помогает другу

50-летний помощник механика из Самары получил сообщение в социальной сети со страницы товарища, который попросил взаймы 50 тыс. руб. и прислал номер банковского счета.

Отзывчивый мужчина перевел требуемую сумму. Лишь спустя время он связался с другом и узнал, что знакомый не просил о финансовой помощи, а его аккаунт в социальной сети взломали неизвестные.

О произошедшем пострадавший сообщил в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.