"Крылья Советов" примут "Локомотив" на "Металлурге"

В 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 21 мая "Крылья Советов" сыграют против "Локомотива", по всей видимости, на стадионе "Металлург", который являлся для команды основным до введения в эксплуатацию к чемпионату мира 2018 года "Самара Арены".

Перенос матча связан с проведением XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдёт в Самаре с 18 по 24 мая. 18 мая Церемония открытия "Студвесны" пройдет на "Солидарность Самара Арене".

"Стадион удастся подготовить, работы идут в обычном режиме. Ждем, когда сойдет снег — будем убираться, менять непригодные сиденья, закупили новые. Будем менять газон на новый искусственный, но это и так было в планах. Устраним замечания, которые были нам сделаны. Ничего глобального и серьезного там нет, на данный момент все идет по плану, проведение матча 21 мая планируется на "Металлурге", — сказал директор Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергей Марушко Metaratings.ru.