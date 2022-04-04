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Футбол Спорт

"Крылья Советов" примут "Локомотив" на "Металлурге"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 21 мая "Крылья Советов" сыграют против "Локомотива", по всей видимости, на стадионе "Металлург", который являлся для команды основным до введения в эксплуатацию к чемпионату мира 2018 года "Самара Арены".

Перенос матча связан с проведением XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдёт в Самаре с 18 по 24 мая. 18 мая Церемония открытия "Студвесны" пройдет на "Солидарность Самара Арене".

"Стадион удастся подготовить, работы идут в обычном режиме. Ждем, когда сойдет снег — будем убираться, менять непригодные сиденья, закупили новые. Будем менять газон на новый искусственный, но это и так было в планах. Устраним замечания, которые были нам сделаны. Ничего глобального и серьезного там нет, на данный момент все идет по плану, проведение матча 21 мая планируется на "Металлурге", — сказал директор Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергей Марушко Metaratings.ru.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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