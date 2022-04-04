Россельхозбанк начал приём заявок на ипотеку с господдержкой по новым условиям

Россельхозбанк начал приём заявок на льготную ипотеку с господдержкой по новым условиям. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 508, максимальный размер кредита будет увеличен с 3 млн до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для остальных регионов предельный размер кредита вырастет с 3 млн до 6 млн рублей. Новая ставка по ипотеке с господдержкой составит 12%. Банк начнёт выдачи ипотеки с господдержкой по новым условиям с момента вступления Постановления Правительства РФ в законную силу.

За время действия ипотеки с господдержкой Россельхозбанк выдал по ней 54,1 млрд рублей 13 785 заёмщикам.

По программам "Детская ипотека" и "Дальневосточная ипотека" РСХБ продолжает работу на действующих условиях.

"Детская ипотека" подойдёт семьям, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился ребенок или до 31.12.2022 в семье родился ребенок, у которого установлена инвалидность. Этот кредит можно направить на покупку строящегося или готового жилья у застройщика, а также рефинансирование ранее выданной ипотеки. Получить можно до 12 млн рублей сроком на 30 лет при первоначальном взносе не менее 15% от общей стоимости квартиры. Ставка при этом может быть 6%.

По этой программе также действует специальное предложение "Счастливое время" до 30.06.2022: при наличии личного страхования и после государственной регистрации права на жильё ипотеку можно получить под 5%.

Всего Россельхозбанк предоставил по этой программе 4,2 млрд рублей 1 209 семьям.

Дальневосточная ипотека со ставкой от 2% предусматривает несколько целей. Так, участники программы могут приобрести на первичном рынке готовое или строящееся жилое помещение в субъектах ДФО. На вторичном рынке квартиру или жилой дом можно купить только в сельской местности. Кредитные средства можно использовать на строительство дома на земельном участке или покупку земельного участка с дальнейшим строительством на нем жилого дома по договору с подрядной организацией.

Заемщиками могут стать граждане Российской Федерации, состоящие в браке, возраст которых не превышает 35 лет. В том числе кредит выдается гражданам указанного возраста, не состоящим в браке и воспитывающим несовершеннолетнего ребенка.

Также программа позволяет построить индивидуальный жилой дом на земельном участке, который владелец получил в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ о предоставлении участков ("Дальневосточный гектар"), находящихся в государственной или муниципальной собственности в субъектах ДФО, по договору подряда. Для собственников таких земель не действуют ограничения возраста в 35 лет.

Кредит выдается на срок до 20 лет в размере до 6 млн рублей с первоначальным взносом не менее 15% от стоимости недвижимости.

Россельхозбанк уже выдал 1,5 млрд рублей Дальневосточной ипотеки 327 россиянам.