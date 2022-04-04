Россельхозбанк начал приём заявок на ипотеку с господдержкой по новым условиям

Россельхозбанк начал приём заявок на льготную ипотеку с господдержкой по новым условиям. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 508, максимальный размер кредита будет увеличен с 3 млн до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для остальных регионов предельный размер кредита вырастет с 3 млн до 6 млн рублей. Новая ставка по ипотеке с господдержкой составит 12%. Банк начнёт выдачи ипотеки с господдержкой по новым условиям с момента вступления Постановления Правительства РФ в законную силу.
За время действия ипотеки с господдержкой Россельхозбанк выдал по ней 54,1 млрд рублей 13 785 заёмщикам.
По программам "Детская ипотека" и "Дальневосточная ипотека" РСХБ продолжает работу на действующих условиях.
"Детская ипотека" подойдёт семьям, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился ребенок или до 31.12.2022 в семье родился ребенок, у которого установлена инвалидность. Этот кредит можно направить на покупку строящегося или готового жилья у застройщика, а также рефинансирование ранее выданной ипотеки. Получить можно до 12 млн рублей сроком на 30 лет при первоначальном взносе не менее 15% от общей стоимости квартиры. Ставка при этом может быть 6%.
По этой программе также действует специальное предложение "Счастливое время" до 30.06.2022: при наличии личного страхования и после государственной регистрации права на жильё ипотеку можно получить под 5%.
Всего Россельхозбанк предоставил по этой программе 4,2 млрд рублей 1 209 семьям.
Дальневосточная ипотека со ставкой от 2% предусматривает несколько целей. Так, участники программы могут приобрести на первичном рынке готовое или строящееся жилое помещение в субъектах ДФО. На вторичном рынке квартиру или жилой дом можно купить только в сельской местности. Кредитные средства можно использовать на строительство дома на земельном участке или покупку земельного участка с дальнейшим строительством на нем жилого дома по договору с подрядной организацией.
Заемщиками могут стать граждане Российской Федерации, состоящие в браке, возраст которых не превышает 35 лет. В том числе кредит выдается гражданам указанного возраста, не состоящим в браке и воспитывающим несовершеннолетнего ребенка.
Также программа позволяет построить индивидуальный жилой дом на земельном участке, который владелец получил в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ о предоставлении участков ("Дальневосточный гектар"), находящихся в государственной или муниципальной собственности в субъектах ДФО, по договору подряда. Для собственников таких земель не действуют ограничения возраста в 35 лет.
Кредит выдается на срок до 20 лет в размере до 6 млн рублей с первоначальным взносом не менее 15% от стоимости недвижимости.
Россельхозбанк уже выдал 1,5 млрд рублей Дальневосточной ипотеки 327 россиянам.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?