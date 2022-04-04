В Безенчукском районе отремонтируют 100 км дорог с начала реализации нацпроекта

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в текущем году в Безенчукском районе Самарской области в нормативное состояние приведут более 20 км дорог.

Ремонтные работы произведут на участке региональной дороги "Самара - Волгоград" - Осинки - Безенчук, с 8 км по 18,5 км и на участке межмуниципальной дороги Никольское - Купино - Толстовка - Звезда с 9 км по 18 км, в составе которой отремонтируют мост через реку Сухая Сарма и путепровод через железнодорожные пути.

Проектом предусмотрено восстановление кромок существующего покрытия, восстановление слоев дорожной одежды с применением асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу, укрепление обочин асфальтогранулянтом, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного и пешеходного ограждений, устройство разметки - термопластиком.

Объекты имеют высокую социальную значимость для местных жителей, связывают сельские поселения, расположенные на территории района, по ним проходят маршруты общественного транспорта.

Напомним, с начала реализации дорожного нацпроекта (2019) в Безенчукском районе Самарской области ежегодно в нормативное состояние приводится по несколько участков дорог.

В 2019 году начались работы на трассах "Самара - Волгоград" - Осинки - Безенчук" и "Осинки - Приволжье" общей протяженностью более 14 км. В 2020 году продолжили ремонт автодороги "Осинки - Приволжье" протяженностью почти 24 км. В 2021 году отремонтировали 41 км региональных и местных дорог.

Таким образом, с учетом текущего года благодаря реализации дорожного национального проекта в нормативное состояние будет приведено почти 100 км автомобильных дорог, проходящих по территории Безенчукского района Самарской области.

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области и работа на объектах местного значения - часть Стратегии лидерства, которую разработали в губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова и при участии жителей региона. Он направлен на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили.