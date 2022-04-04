В Безенчукском районе отремонтируют 100 км дорог с начала реализации нацпроекта

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в текущем году в Безенчукском районе Самарской области в нормативное состояние приведут более 20 км дорог.
Ремонтные работы произведут на участке региональной дороги "Самара - Волгоград" - Осинки - Безенчук, с 8 км по 18,5 км и на участке межмуниципальной дороги Никольское - Купино - Толстовка - Звезда с 9 км по 18 км, в составе которой отремонтируют мост через реку Сухая Сарма и путепровод через железнодорожные пути.
Проектом предусмотрено восстановление кромок существующего покрытия, восстановление слоев дорожной одежды с применением асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу, укрепление обочин асфальтогранулянтом, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного и пешеходного ограждений, устройство разметки - термопластиком.
Объекты имеют высокую социальную значимость для местных жителей, связывают сельские поселения, расположенные на территории района, по ним проходят маршруты общественного транспорта.
Напомним, с начала реализации дорожного нацпроекта (2019) в Безенчукском районе Самарской области ежегодно в нормативное состояние приводится по несколько участков дорог.
В 2019 году начались работы на трассах "Самара - Волгоград" - Осинки - Безенчук" и "Осинки - Приволжье" общей протяженностью более 14 км. В 2020 году продолжили ремонт автодороги "Осинки - Приволжье" протяженностью почти 24 км. В 2021 году отремонтировали 41 км региональных и местных дорог.
Таким образом, с учетом текущего года благодаря реализации дорожного национального проекта в нормативное состояние будет приведено почти 100 км автомобильных дорог, проходящих по территории Безенчукского района Самарской области.
Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области и работа на объектах местного значения - часть Стратегии лидерства, которую разработали в губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова и при участии жителей региона. Он направлен на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.