Житель Самарской области забил до смерти приятеля из-за пьяной ссоры

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 44-летнего жителя с. Хрящевка Ставропольского района, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 4 января 2022 г. в своем доме на ул. Ленина сельчанин выпивал со знакомым. Гость заподозрил собутыльника в краже мобильника. Конфликт перерос в драку, и обвиняемый нанес оппоненту не менее 39 ударов, от которых приятель скончался на месте.