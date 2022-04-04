Весной в армию отправятся 3 тыс. самарцев

В весенний призыв в Самарской области на военную службу отправится более 3 тыс. человек. Об этом сообщил военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин.
С 1 апреля 46 призывных комиссий городских округов и муниципальных районов области уже приступили к проведению весенней призывной кампании, которая характеризуется сложностью, в связи с повышением требований к качеству молодого пополнения. На заседания призывных комиссий городских округов и муниципальных районов области подлежат вызову более 16 тыс. человек.
Весь призыв граждан на военную службу пройдет в том же правовом поле, как и в прежние годы. Например, предусмотрено направление женатых военнослужащих, а также имеющих детей или больных и пенсионного возраста родителей для прохождения военной службы по призыву в соединения и воинские части, дислоцированные в границах области и соседних областях. Всего на территории Самарской области будут проходить военную службу свыше 300 человек.
Алексей Вдовин заверил, что информация о якобы готовящихся мероприятиях по проведению мобилизации на территории Самарской области является заведомо ложной. ВКСО занимается исключительно плановой деятельностью. Это проведение призыва граждан на военную службу; мероприятия военно-патриотической направленности; реализация социальных гарантий граждан, уволенных с военной службы и членов их семей и т. д.
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Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.
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