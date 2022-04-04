Весной в армию отправятся 3 тыс. самарцев

В весенний призыв в Самарской области на военную службу отправится более 3 тыс. человек. Об этом сообщил военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин.

С 1 апреля 46 призывных комиссий городских округов и муниципальных районов области уже приступили к проведению весенней призывной кампании, которая характеризуется сложностью, в связи с повышением требований к качеству молодого пополнения. На заседания призывных комиссий городских округов и муниципальных районов области подлежат вызову более 16 тыс. человек.

Весь призыв граждан на военную службу пройдет в том же правовом поле, как и в прежние годы. Например, предусмотрено направление женатых военнослужащих, а также имеющих детей или больных и пенсионного возраста родителей для прохождения военной службы по призыву в соединения и воинские части, дислоцированные в границах области и соседних областях. Всего на территории Самарской области будут проходить военную службу свыше 300 человек.

Алексей Вдовин заверил, что информация о якобы готовящихся мероприятиях по проведению мобилизации на территории Самарской области является заведомо ложной. ВКСО занимается исключительно плановой деятельностью. Это проведение призыва граждан на военную службу; мероприятия военно-патриотической направленности; реализация социальных гарантий граждан, уволенных с военной службы и членов их семей и т. д.