Самарец хотел сводить девушку в кино, но стал жертвой мошенницы

В полицию за помощью обратился 24-летний безработный житель Самары, сообщивший, что стал жертвой мошенников.
Молодой человек познакомился в Интернете с девушкой. Она предложила сходить в кино и скинула ссылку для покупки билетов. Парень оформил заказ, и с его карты списали больше 3 тыс. руб., а девушка внезапно предложила перенести встречу и сдать купленные билеты, после этого перестала выходить на связь.
В этот момент самарец понял, что стал жертвой мошенников и сообщил о случившемся в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост