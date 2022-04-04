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Новикомбанк возобновил прием заявок по программе "Семейная ипотека" по ставке от 4% годовых

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, возобновил прием заявок на ипотеку с государственной поддержкой для семей, в которых родились дети после 1 января 2018 года. Такие клиенты могут оформить кредит на покупку жилья по ставке от 4% годовых.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Кредит по программе "Семейная ипотека" Новикомбанк предоставляет на приобретение квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном рынке жилья. Для жителей Дальневосточного федерального округа возможно приобретение на вторичном рынке жилого помещения, расположенного в сельских поселениях на территории ДФО. Кредит также может быть использован для погашения уже оформленного ипотечного займа.

Процентная ставка составляет от 4% годовых. Окончательный размер ставки зависит от категории клиента, зачисления зарплаты на карту банка и наличия полиса личного страхования.

Минимальный первоначальный взнос по программе "Семейная ипотека" — 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — до 12 млн рублей. Кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет. При расчете максимальной суммы кредита может быть учтен доход созаемщиков, в том числе не состоящих в родственной связи с заемщиком, но соответствующих требованиям банка. Общее количество созаемщиков не может превышать трех человек.

"Ипотечные предложения Новикомбанка ориентированы на государственную политику по повышению доступности жилья. Программа "Семейная ипотека" изначально распространялась на семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. С лета прошлого года льготными условиями могут воспользоваться и семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Для нас важно помочь семейным клиентам обрести жилье на лучших условиях, без тяжелого обременения", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Новикомбанк также предлагает льготную ипотеку с господдержкой по программе "Первичный рынок" от 11,5% годовых при сумме кредита до 12 000 000 рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а для других регионов приобретения недвижимости — до 6 000 000 рублей.

Получить консультацию по ипотечным программам и подать заявку на оформление ипотечного кредита можно на официальном сайте или в офисах Новикомбанка, в мобильном приложении или воспользоваться услугой "Банк на работе".

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