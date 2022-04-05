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В Самаре выставили на продажу ТЦ "Самолет" за 685 млн рублей Олег Никитенко: Ситуация на рынке недвижимости прояснится к осени На Московском шоссе продают земли на 1,8 млрд рублей В Самарской области обновят реестр объектов недвижимости, не имеющих собственников в ЕГРН В регионе выросли цены на вторичное жилье

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самаре выставили на продажу ТЦ "Самолет" за 685 млн рублей

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговый дом "Перекресток" выставил на продажу самарский торговый центр "Самолет". Объявление появилось на сайте "Авито" в понедельник, 4 апреля.

Фото: Архив «ВН»

К продаже предлагается трехэтажное здание с торговой площадью 31,5 тыс. кв. метров. Стоимость коммерческого объекта — 685 млн рублей.

Напомним, что один из основных арендаторов — гипермаркет "Карусель", покинул "Самолет" в августе прошлого года. Это было связано с планами трансформации торговой сети X5 Retail Group, которой подконтролен ТД "Перекресток".

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