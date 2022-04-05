Председателя СНТ из Самарской области подозревают в невыплате зарплаты

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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении председателя СНТ "Глинокарьер". Его подозревают в невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональная прокуратура.