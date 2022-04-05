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Суды Происшествия

Самарец получил срок за передачу взятки

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд вынес приговор 55-летнему самарцу, которого обвиняли в посредничестве при передаче крупной взятки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В марте 2021 г. неоднократно судимый мужчина получил от индивидуального предпринимателя два ноутбука общей стоимостью более 51 тыс. руб. и более 500 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось для сотрудников контролирующих органов за инициирование внеплановых проверок заведений общепита.

Взяткодатель рассчитывал, что после проверок заведения закроются, а он получит преимущественное право на заключение договоров аренды на участки под заведениями.

В итоге посредника приговорили в полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.

Гид потребителя

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