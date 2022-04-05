Самарец получил срок за передачу взятки

Суд вынес приговор 55-летнему самарцу, которого обвиняли в посредничестве при передаче крупной взятки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В марте 2021 г. неоднократно судимый мужчина получил от индивидуального предпринимателя два ноутбука общей стоимостью более 51 тыс. руб. и более 500 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось для сотрудников контролирующих органов за инициирование внеплановых проверок заведений общепита.
Взяткодатель рассчитывал, что после проверок заведения закроются, а он получит преимущественное право на заключение договоров аренды на участки под заведениями.
В итоге посредника приговорили в полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.