Самарец получил срок за передачу взятки

Суд вынес приговор 55-летнему самарцу, которого обвиняли в посредничестве при передаче крупной взятки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В марте 2021 г. неоднократно судимый мужчина получил от индивидуального предпринимателя два ноутбука общей стоимостью более 51 тыс. руб. и более 500 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось для сотрудников контролирующих органов за инициирование внеплановых проверок заведений общепита.

Взяткодатель рассчитывал, что после проверок заведения закроются, а он получит преимущественное право на заключение договоров аренды на участки под заведениями.

В итоге посредника приговорили в полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.