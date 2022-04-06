Житель Самарской области заказал тестостерон, а получил уголовное дело

Заместитель Куйбышевского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя Самарской области. Мужчине вменяют контрабанду сильнодействующих веществ.

По версии следствия, в сентябре 2021 г. мужчина через мессенджер заказал у находившегося за границей знакомого препараты, содержащие более 21 г тестостерона. Покупку обвиняемый оплатил чужой банковской картой. Задержали его при получении посылки.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд Самары.